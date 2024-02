Elfogadta Gyöngyös 2024. évi költségvetését a város képviselő-testülete a csütörtöki ülésén. A grémium 10 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett döntött a benyújtott rendelet-tervezet elfogadásáról. A idei büdzsé tárgyalása, illetve a szavazás előtt Kovács Róbert, az önkormányzat pénzügyi és költségvetési igazgatója elmondta, hogy összességében egy 14,5 milliárd forintos költségvetési főösszegű javaslatot terjesztettek be.

– Ha a finanszírozási műveletek duplikációját kiszűrjük, akkor egy 11,1 milliárdos összegről beszélünk. 717 millió forintos tartalékot javaslunk jóváhagyni, melyből 255 millió forint az általános tartalék, 242 millió pedig a céltartalék. A céltartalékon belül van 79 millió forint sporttámogatási tartalék. Meglehetősen sok determináció terheli az előttünk álló költségvetést. Elég, ha csak azokra gondolunk, amelyek az elmúlt időszak bérszabályozásában öltöttek testet: minimálbér-, illetve pedagógus béremelés, valamint az a helyi döntés, amely általánosságban 15 százalékos bérfejlesztést hagyott jóvá az önkormányzati intézményekben és a gazdasági társaságokban foglalkoztatottak részére. Természetesen, ezek kihatása a működési kiadásokra nyomon követhető. Az is komoly meghatározó tényező volt, hogy az előző évről több mint 160 millió forint olyan kiadást hoztunk át, amire döntés született ugyan, de vagy fizikailag, vagy fizikailag és pénzügyileg sem valósult meg. Ebből adódóan az összeg ezt az évet fogja majd terhelni. Bár örömteli, hogy az energiaárak az elmúlt évhez képest mérséklődtek, de ha összevetjük, a 2022-es évhez képest még mindig igen magasak, és ez a dologi jellegű kiadásainkat alapvetően befolyásolta – részletezte Kovács Róbert.

A pozitívumokról szólva a pénzügyi igazgató elmondta, hogy jelentősen növekedett az önkormányzat normatív állami támogatása, de ez annak is a következménye, hogy a feladathoz rendelt állami támogatások fajlagos összege a 2023-as központi bérintézkedések hatását már tükrözi.

– Azt gondolom, az előző évekhez képest az is fontos pozitív információ, hogy már ismert előttünk az, hogy a minimálbér emelés kapcsán milyen összegű állami támogatásban részesül az önkormányzat. Ez 255 millió forint, de természetesen ez az összeg magában foglalja a kistérségi többcélú társaság által foglalkoztatott, szociális szférában dolgozó munkavállalókhoz kapcsolódó többlettámogatást, mintegy 70-75 millió forint. Ismertté vált az is, hogy a pedagógus bérrendezés kapcsán 208 millió forint állami támogatást kapunk. Így összesen több mint 3 milliárd forint az a forrás, amit a feladatellátáshoz a központi költségvetéstől kapunk. Azt sem szabad véka alá rejteni, hogy az előkészítés során, sajnos, ebben az évben is szükség volt bizonyos megszorító intézkedésekre. Az intézményi kiadásokat az igényekhez képest 5 százalékkal kevesebb összegben javasoljuk elfogadni. Ugyanezt az elvet érvényesítettük a gazdasági társaságok által kért működési támogatások vonatkozásában is, és az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak kiadási oldalának tervezésekor is érvényesítettük az 5 százalékos csökkentést – fogalmazott Kovács Róbert.

A rendelet-tervezet tartalmazta azt is, hogy a lehetőségekhez igazodó okszerű, takarékos és fegyelmezett gazdálkodás, és a likviditás folyamatos kontrollja mellett az önkormányzat feladatainak megvalósítására rendelkezésre álló erőforrások bővítése a költségvetés valamennyi szereplője számára kiemelt feladat.