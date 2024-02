94 éves korában elhunyt Király Róbert, nívódíjas egri szobrászművész - adta hírül az Eger Hírek.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéssel is elismert művésznek Heves szerte több településen is jelen vannak művei. Király Róbert nevéhez fűződik az egri Hatvani kapu téren található 56-os emlékmű, az ivó nő szobra a Domus-lépcső mellett, és a felnémeti Jakab kovács emlékmű is.