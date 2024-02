A Tisza-tó kialakulásáról szóló történetet, és a térség kincseit bemutató videót osztott meg közösségi oldalán dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő.

A látványos, lenyűgöző képeket felsorakoztató felvételen csak úgy emlegetik a Tisza-tavat, mint Kelet-Magyarország tengerét.

– Kevés olyan turisztika régió létezik Magyarországon, amely minden korosztály számára tud izgalmas, élvezetes kikapcsolódási lehetőséget nyújtani. A Tisza-tó térsége azonban ezek közé tartozik. Az ötven éve mesterségesen létrehozott tó és környéke mára az ország egyik legdinamikusabban fejlődő turisztikai térségévé vált. A tó körbe kerékpározható, átevezhető, átúszható, s őshonos élővilága közvetlen közelről megismerhető. Néprajza és gasztronómiája pedig páratlan felfedezéseket kínál – részletezik a videóban.

Bár magát a Tisza-tó földrajzi elnevezést csak 1988 óta használják, a története korábbra nyúlik vissza - szorosan összekapcsolódva a Tisza történetével, hiszen a folyó nélkül a tó sem létezhetne.

A történet így hangzik: „Egy népmonda szerint, amikor az Úristen a világot teremtette, estére gyönyörködve nézett szét a tengereken, tavakon, hegyeken. Ekkor vette csak észre, hogy a Tiszáról meg elfelejtkezett. Aranyos eke elé fogatott gyorsan egy szamarat, s elindította, hogy amerre megy, ott folyjon a Tisza. Későre járt az idő, fáradt volt a szamár, meg is éhezett. Amerre ment, itt is, ott is jóféle bogáncs nőtt, hát ki-kitért, hogy falatozzon belőlük, így aztán az aranyos eke girbegörbe, kacskaringós árkot húzott. Ezért olyan kanyargó a Tisza.”

A videó bemutatja a Tisza-tó térségének látványosságait.

A turisták, a horgászok és a vízi sportok szerelmese körében közkedvelt Abádszalókon is forgattak, s a település határában található TulipGardent is kiemelték. A csodálatos virágokat bemutató kertben mi is jártunk, s beszámoltunk az élményeinkről.