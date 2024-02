Már alig várják a tavaszi nyitást a Tisza-tónál a TulipGardenben. Legújabb Facebook bejegyzésükben közzé tették, a jó hírt, miszerint felállították az új tetőszerkezetet és ezzel elkészült az új pihenő részleg. Így a látogatók itt kényelmesen tudnak majd pihenni, eső esetén lesz hová elbújniuk, illetve erős napsütés esetén is tudnak majd itt hűsölni.

Mint ahogyan a posztban is írják, épp időben fejeződtek be a munkálatok, hiszen már el is kezdtek kibújni a kis tulipánok. Április eején szeretnének megnyitni.

A pontos nyitásról még nem tudnak nyilatkozni a tulajok, hiszen ez több tényezőtől is függ. Azonban az elmúlt évek tapasztalatai alapján április elejére tervezik a kapunyitást. További információkkal és tulipán helyzetjelentésekkel folyamatosan jelentkezek a kertből.