Stabil alapokat biztosít a nehezített pályán is az idei abasári költségvetés, közölte portálunkkal Kazsu Attila polgármester. Mint mondta, 1,4 milliárd forintról indul a település idei büdzséje, amelyet január végén fogadott el Abasár képviselő-testülete.

– Ahogy az előző években, úgy most is több bizonytalan tétel várt ránk a költségvetés tervezésénél. Nehéz időkre készültünk, tudva, hogy 2023-ban az energiaárak emelkedése miatt jelentősen nőttek a közüzemi díjaink. A település működésének biztosítását a dologi kiadások jelentős emelkedése, a béremelések is mind befolyásolták, ebben a képlékeny környezetben kellett megtartani idénre is a pénzügyi egyensúlyt. A legutolsó pillanatig most is számos változtatás történt a pedagógusbérek, illetve a hozzájuk kapott központi támogatás mértékében – kezdte a polgármester

Kazsu Attila rámutatott, hogy a rendkívüli kihívások ellenére az elmúlt években egy tudatos, takarékos, fegyelmezett önkormányzati gazdálkodást sikerült megvalósítaniuk – ennek eredményeként a 2024-es költségvetésük olyan stabil, amelyre évtizedek óta nem volt példa Abasáron.

– Köszönhető ez az önkormányzat által ellátott közfeladatok szakszerű és hatékony ellátásának. Az önkormányzati intézmények által nyújtott köznevelési, szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevevői létszáma évről évre emelkedik. A létszám emelkedése többletfinanszírozással jár, mely a szakdolgozók személyi juttatásainak, a tárgyi feltételek színvonalasabb biztosításának az alapját képezi. A költségvetés stabilitását eredményezi továbbá a hatékony humán erőforrás-menedzsment, a kiadások tervszerű teljesítése, a helyi adóbevételek szilárdsága, az adózói morál jelentős javulása, az önkormányzat, az intézményei és a településüzemeltetési cég hatékony feladatellátása, megfelelő gépesítettség mellett. Ki kell emelni, hogy az idei költségvetés egy külön, a fejlesztésekre elkülönített keretet is tartalmaz, amiben nem csak a kötött felhasználású, pályázaton elnyert támogatási összeg, hanem a már a felelős gazdálkodás hasznaként keletkezett tartalék is benne van – részletezte Kazsu Attila.

A polgármester megköszönte a képviselő-testület támogató közreműködését a költségvetés megalkotásában, és az intézményi dolgozók munkáját, amely abban nagy segítséget jelentett.