– Ez egy olyan megoldás lenne, amely nem kényszeríti térdre a várost, hiszen az ingatlant most is fenntartjuk, s az iskolának ez évenként 50-100 millió forint megtakarítást jelenthetne. Ez egy hosszútávú támogatás lenne, 5-10 éves szerződéssel. Az ingatlan jelenet az Evat gondozásában van, de tőkekivonással az önkormányzathoz kerülne közvetlenül. Sajnos az egri közéleti szereplők egymásra licitálnak támogatás tekintetében és erre nincs fedezete a városnak, a költségvetés feszített lesz, ennek rovására nem segíthetjük az iskolát. Politikai tőke kovácsolása helyett, remélem, hogy a képviselők is megértik, ez hosszútávú segítség lehet az iskolának. Remélem, nem kezdik majd el szétbombázni a februári közgyűlésen a költségvetést végrehajthatatlan döntésekkel – fogalmazott a polgármester.

Kérdésünkre elmondta, a munkásszálló 110 férőhelyes, s amennyiben az iskola szeretné használni, akkor rendbe hozzák azokat a szobákat, melyek használatban voltak. Tájékoztatása szerint jelenleg már csak nagyjából 30 ukrán menekült él benne, többségükben ukrán hatósági dolgozók családtagjai, őket kisebb ingatlanba költöztetné az önkormányzat. Arról is beszélt, hogy szerinte egyébként is teher az EVAT számára az ingatlan.

Ismét felidézte, hogy tavaly a közgyűlés nem akart pénzügyi segítséget nyújtani egri iskoláknak a polgármester javaslata ellenére. Arról is ebszélt, hogy sok levelet kapott az iskolában tanuló gyerekek szüleitől, úgy tudja a Neumannban a tandjíat 100 ezer forintról évi 250 ezer forintra emelik.