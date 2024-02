Idén is megszervezte vidám farsangi mulatságát az Egri Kulturális és Művészeti Központ a Forrásban. Péntek délután kicsik és nagyok, családok és baráti társaságok ünnepeltek együtt azért, hogy elűzzük a telet. A parti délután fél négytől este hét óráig tartott, és fergeteges programokon vehettek részt többek között a tavasztündérnek, kutyás rendőrnek, hercegnőnek, páncélos lovagnak, dinoszaurusznak öltözött gyerekek is.

Az ünnepség középpontjában nem más állt, mint a farsangi szalagos fánk, így nem meglepő módon az minden program témájában is megjelent. A FÁNKI Gyárban a gyermekek egész délután kézműves foglalkozásokon vehettek részt. A kreativitásukat és a kézügyességüket kellett használniuk ahhoz, hogy minél egyedibb és pompásabb saját farsangi díszeket és kiegészítőket gyártsanak.

A bevállalósabb, izgő-mozgó gyerekeknek egy kis újdonsággal készültek, a a FÁNKaland Pályával. Itt mindenki megtalálhatta saját maga számára a kihívást, ügyességi játékokban, feladatokban, vidám megmérettetésekben próbálták ki magukat az érdeklődők.

A táncoslábú és énekes kicsiket és nagyokat pedig várták a FÁNKI Forgatagban, ahol egész délután táncolni, karaokézni és szórakozni volt lehetőség. A fergeteges hangulat mellett egy moderátor gondoskodott arról, hogy mindenki biztosan megtalálja a ritmust.

Végül, az estéhez közeledve elindult a jelmezverseny is. Két csoportba nevezhettek a jelmezesek, indulhattak egyéni és csoportos kategóriában is. Mindkét részen hirdettek első, második és harmadik helyezettet, valamit különdíjast is. A jelmezversenyen a legötletesebb, legegyedibb jelmezeket díjazták.

Este fél hattól pedig elkezdődött a mindenki által leginkább várt program, a tombolasorsolás, ahol több mint 50 fantasztikus nyereményt osztottak ki a nyertesek között. A nagy érdeklődésre való tekintettel idén negyedik alkalommal szervezték meg a nyereményjátékot. Az ajándékokról és ajándékcsomagokról idén is az Egri Kulturális és Művészeti Központ gondoskodott.

Az egész délutános bulit az esti farsangi koncert koronázta meg, amin mindenki jól érezte magát, mert együtt ünnepelhettek.