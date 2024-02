Az EKKE Bartók téri gyakorló iskoláján hamisítatlan karneváli hangulat lett úrrá szombaton. A farsangi kavalkád már délelőtt elkezdődött az alsó tagozatosoknak. Több évtizedes hagyomány a Bartók téri iskolában, hogy a végzősök táncolnak a farsangi bálon, tudtuk meg Sipos Zsuzsannától, a 8. A-sok osztályfőnökétől.

Ebben az évben három nyolcadikos osztály táncolt, közel hatvanan voltak, s bécsi keringővel is elkápráztatták a közönséget. A táncokat Palkó Erika okleveles tánctanár tanította be a diákoknak. Először az alsósoknak mutatták be a produkciót, s ahogy azt Sipos Zsuzsanna portálunknak elmondta, a kicsik minden évben nagyon várják, hogy lássák a nagyokat táncolni.