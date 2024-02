Vitaverseny: téma a GMO

Ezek után következett az esemény érdemi része, megnéztük, milyen volt egy vita. A két csapat "párbajtémája" a GMO volt. Az egyik csapat mellette érvelt. Mint mondták, a növények tartalmaznak genetikailag módosított organizmusokat, s a GMO általában zöldségekben, magokban található meg, s eredetileg arra szolgált, hogy megvédje a növényeket a kártevőktől. Érveik között az is szerepelt, hogy pontosan emiatt a permetezés helyébe is léphetnek ezek az organizmusok. Azt is hozzátették, nincs tudomásuk a GMO káros hatásairól. A kontra csapat mindezekkel ellentétben állította, van információ arról, hogy mennyire is káros a GMO, kutatásokra hagyatkozva kifejtették, a patkánykísérletek eredményeképp az állatokban daganatos elváltozásokat találtak. Feltették a kérdést, vajon az emberi szervezetre is hasonló hatással lehet-e. Azt is elmondták, a GMO-k nagyon könnyen viszik tovább a pollent, s bár pontos kutatás nincs erről az mégis elmondható, hogy az utóbbi három évtizedben nagyban megnőtt az allergiások száma.

A pro csapat érvei között felsorakoztatta még azt, hogy a világ populációjának növekedése miatt kérdés, hogy a Föld energiaforrásai képesek-e ellátni minden embert, s ebben az egyik alternatívát a GMO-k jelenthetik szerintük. Ezzel szemben a másik csapat jelezte, a populációnövekedése a századvégre megállhat, így ez a kérdés is megoldódhat, sőt utaltak arra is, hogy az Európai Unióban, és Magyarországon is szigorú szabályozás van arra vonatkozóan, mi és hogyan hozható forgalomba.

Ilyen és ehhez hasonló viták zajlottak több teremben, s a szervezők abban bíznak, további vitaversenyekre kerülhet sor a városban.