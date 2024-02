Saárossy Kinga elmesélte, lánya nem csak szeretnivaló volt, ő maga is tele volt szeretettel, kedvelte az embereket, a kisgyermekekkel is jól szót értett. Nagycsoportos korában is már a kisebbeknek mesélt, s mesék iránt szeretete később is megmaradt.

– Amikor kiderültek nála az egészségügyi gondok, akkor is a mesék világába menekült. Nem csak meseillusztrációs rajzai vannak, de a másféle témájú rajzai is nagyon színesek – mondta el a videóban Blaskó-Saárossy Zsófia édesanyja a lányáról.

A meséket Saárossy Kinga szerkesztette és válogatta össze, hiszen lánya már nem érhette meg a megjelenést, 2022 nyarán hunyt el. A Zsófi-mesék jellegzetességei, hogy klasszikusak és a mai kornak is megfelelőek egyben. Szeretetről, barátságról szólnak, s egy kicsit idealizált, de mégis valóságos világot tükröznek, derül ki a SzínTér adásából.

– Zsófi betegsége 2019-ben derült ki, ám ő végig pozitívan gondolkodott, aktívan élt. Hét műtétje volt, és minden beavatkozás után összeszedte magát – emelte ki édesanyja.

A SzínTér teljes adásából további részletek megtudhatók a mesekönyvről, Saárossy Kingáról és családjáról. A műsor itt megtekinthető: