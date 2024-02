Pétervásárán jelzést kapott Eged István polgármester, hogy idegen személyek ólálkodnak az óvoda körül és fotókat készítenek. Nem először történt ilyen, ezért jövő héttől szigorítják az intézmények látogatási szabályát. A városvezető közösségi oldalán arról számolt be, hogy a napokban riadtan hívta az óvoda vezetője, miszerint idegen személyek ólálkodnak az intézmény körül és fotókat készítenek.

A bejegyzésben az áll, kiderült, a polgármesterségért induló személy újabb akciójáról van szó. Azt nem tudják, miről készültek a fotók, minden esetre a kiskapu retesze nyitva volt.

"Bízom benne, hogy az éppen farsangra készülő vagy az udvaron tartózkodó gyermekeket nem fényképezték, hiszen országosan is láthatjuk, hogy milyen indulatokat tud kiváltani az, ha a gyermekek védelme szóba kerül. Sajnos ez már nem az első ilyen eset volt, hiszen ugyanez a személy engedély, maszk viselése és fertőtlenítés nélkül ment be az idősek otthonába, ahol olyan helyekről is készített fotókat, ahová nem lett volna jogosult bemenni. El a kezekkel a gyermekeinktől és az időseinktől! - írta Eged István.

- Jövő héttől kezdeményezni fogom az intézmények látogatási szabályainak szigorítását, a kapuk zárva tartását, valamint a szülőkkel és hozzátartozókkal egyeztetve egy kamerarendszer kiépítését.Ahogy eddig is, vigyázzunk városunkra! - zárta gondolatait.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)