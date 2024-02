Tavaly november elején hat új facsemetét ültettek el a téren, erről mi is írtunk korábban, hétfőn pedig Albánia tiszteletbeli konzulja, Avnija Hafuzi jóvoltából megérkeztek és ki is helyezték a Hontalan-Menház utca kereszteződésében található Szkander bég tér új utcanév tábláit – írta meg most Eger Város Hivatalos oldala.