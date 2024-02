– Ha valaki nagyon erőteljesen a külső elvárásoknak szeretne megfelelni, amelyek határidőkben, teljesítményszámokban mérhetők, akkor egy folyamatos elégedetlenség alakulhat ki az egyénben a saját teljesítményével kapcsolatban. Ha úgy érezzük, hogy bár kezdetben nagyon lelkesek voltunk a munkák iránt, mostanra olyan mértékű lett a nyomás rajtunk kívülről és a saját magunkkal szembeni elvárásaink miatt, hogy ez negatívan hat a teljesítményünkre és az önbizalmunkra, az mindenképpen egy figyelmeztető jel. Természetesen olyan is van, hogy valaki már úgy kerül be egy munkahelyre, hogy eleve alacsony az önértékelése. Sajnos ez, és a túloldalon a vezetőség „ereje”, dominanciája, számonkérése elindíthatja a kiégési folyamatot.

Ha mindig fáradtak, ingerlékenyek, türelmetlenek vagyunk, kezdjünk önvizsgálatot tartani. - Az állandó kimerültség eredhet az alvászavarokból is, de jelentkezhet annak ellenére is, hogy az illető kialussza magát. A fokozott ingerlékenység, illetve az állandó türelmetlenség is az első tünetek között szerepelhet. Ugyanígy ennek az ellentéte, a teljes érdektelenség, az apátia, a lelkesedés elvesztése is ide sorolható. Ezek mellett pedig megjelenhetnek koncentrációs problémák, a figyelemzavar és az állandó halogatás.

A kiégésre a maximalisták hajlamosabbak

- Vannak olyanok, akikre a teljesítmény és az ezzel kapcsolatos elvárások kifejezetten serkentőleg hatnak. Általában ez azokra jellemző, akik a perfekcionisták azon csoportját alkotják, akik a tökéletességre való törekvést a saját fejlődésük érdekében működtetik. Szemben azokkal, akik a hibától való félelem és a kudarc elkerülése miatt törekszenek a tökéletességre. Ez utóbbiaknál nagyobb a hajlam arra, hogy előbb-utóbb kiégéssel kell szembenézzenek. Wawrzsák Zsolt elmondása szerint a kiégés tünetei nagyon szerteágazóak és erősen személyiségfüggőek lehetnek, ezért mindig az adott egyént kell vizsgálni.

A szakember szerint a megelőzésben a legfontosabb a rendszeres fizikai aktivitás. - Ez természetesen nem extrém megterhelést vagy versenysportot jelent, hanem egy normál mértékű rendszeres testmozgást, amelynek a minimuma a séta. A heti többször 30 percet elérő vagy – ideális esetben – meghaladó fizikai aktivitás, ami az első verejtékezésig tart, a kiégés fizikai tüneteit képes kordában tartani. A mozgás következtében beindul az endorfin termelődés, így javítja a hangulatot és az energiaszintre is jó hatással van.

A kiégés megelőzésében kulcsszerepe van az alvásnak

Fontos a kielégítő alvás is. Van egy egészséges cirkadián ritmusunk, amihez, ha alkalmazkodunk, az szintén a megelőzés egy nagyon fontos aspektusa.

Törekedjünk arra, hogy este 10 óra körül, legkésőbb 11-kor ágyba kerüljünk

Legalább 6, de inkább 7-8 órát töltsünk minőségi alvással.

A kiégést megelőzi ha figyelünk az egyensúlyra

Törekednünk kell továbbá a munka -magánélet egyensúlyára. - A munkaidőnkben fókuszáljunk a munkára, a szabadidőnkben pedig a pihenésre, a családunkra és az egyéb kapcsolatainkra. Nagyon lényeges, hogy igyekezzünk tudatosan fenntartani a munka és a magánélet egyensúlyát. Fordítsunk legalább annyi időt a társas kapcsolatainkra, a hobbink és kreativitásunk gyakorlására, mint a feladatainkra. Erre a home office-ban dolgozók és a vállalkozók esetében különösen figyelni kell, hiszen esetükben sokkal nehezebb szétválasztani a kettőt.

A fentiekhez kapcsolódik, hogy állítsunk fel fontossági sorrendet, ami segít az értékek és prioritások tisztázásában. Sajátítsunk el az időbeosztásunk fenntartása érdekében időmenedzsment technikákat. Ha egyedül nem boldogulunk, akkor kérjünk segítséget. Lényeges az is, hogy legyünk tisztában a határainkkal és ne vállaljuk túl magunkat. Munkavégzés közben pedig 30 percenként tartsunk 5 perces szüneteket, álljunk fel, sétáljunk egyet, mozgassuk át magunkat, a lényeg, hogy tudatosan szakítsuk meg a tevékenységünket.

Hogyan száműzhetjük az állandó stresszt? Sokat segíthetnek a különböző stresszcsökkentő módszerek, a rendszeres meditáció, a légzőgyakorlatok és egyéb relaxációt támogató módszerek (pl. masszázs, jóga). A jelentudatosság, az úgynevezett mindfullness is ide tartozik. Mindenki válassza azt, ami számára a legtesthezállóbb, hiszen ebben is kulcs a rendszeresség. Nem lehet szó nélkül hagyni a vezetők felelősségét sem. Azért azt sem, hogy egy-egy munkavállaló kiégésében szerepe van a munkáltatóknak, a vezetőknek is. Christine Maslach szociálpszichológus kutatása szerint 2/3 arányban a munkáltató felelős ezért, és mindössze 1/3 arányban a munkavállaló. Hiszen nem mindegy, hogy milyen a munkakörnyezet, a légkör, a munkamorál, mekkora nyomást helyeznek a munkavállalókra, van-e elegendő visszacsatolás, különösen pozitív visszacsatolás. Nagyon gyakran az a helyzet, hogy a cégeknél az extrovertált, hangosabb kollégák érvényesülnek inkább, ők emiatt több visszajelzést, dicséretet kapnak, míg az introvertált, hallgatagabb munkatársak elhanyagolva, alárendelve érzik magukat. Pedig ez utóbbi személyiségtípusok nagyon jó megfigyelők, kiváló meglátásaik és javaslataik vannak. Egy vezetőnek tudnia kell velük is kapcsolatot teremteni és egyenlő bánásmódban részesíteni mindenkit.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)