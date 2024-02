Noszvajon tudják, hogy a természet körforgásában fontos a hideg tél, de így, február végén a lakosok már készen állnak a tavaszra. A téltemetésnek nagy hagyománya van hazánkban, kiszebáb égetéssel, felvonulással, jelmezekkel és maszkokkal űzik el a lakosok a tél okozta gondokat, bajokat, betegségeket és ártalmakat. A Noszvaj Idegenforgalmáért Egyesület évek óta megrendezi a sajátos felvonulásukat.

– Nagyjából 15 év találtuk ki ezt a fajta dobos felvonulást itt Noszvajon, azért, hogy kicsit visszanyúljunk a hagyományokhoz és újra közösségi programot teremtsünk télen is. Idén is, mint már jó pár éve, a Csakragenerátor Dobkör kíséretében, zenélve, zajongva, maszkokban sétálunk az Imány-tető lábához, ahol máglyát égetünk és éneklünk. A téltemetésünk lényege az, hogy a helyiek és az itt megszálló vendégek is együtt tudjanak lenni, legyen közös programjuk és örömben töltsenek együtt időt – mesélte portálunknak az eseményről a szervező, Cinkéné Szűcs Krisztina.