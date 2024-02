Horváth László országgyűlési képviselő és Szókovács Péter, a gyöngyösi Városom, szeretlek Egyesület (VSZE) polgármesterjelöltje is reagált arra csütörtökön, hogy a testületi ülésen a grémium aznap elfogadta a 2024-es gyöngyösi költségvetést, azonban a VSZE mind az 5 módosító javaslatát elutasította.

– Erről ennyit… mindent leszavaztak – kezdte Facebook-bejegyzését Szókovács Péter. – A gyöngyösi képviselő-testület az imént szavazott az idei költségvetésről, köztük a mi 5 módosító javaslatunkról. Javaslataink nem igényeltek volna plusz pénzt, hanem a már megtervezett összegek átcsoportosítását kértük tisztelettel, azaz egy forint pluszkiadással nem jártak volna, sőt, összegük az önkormányzat teljes 14,5 milliárdos költségvetési főösszegének 1 százalékát sem érték volna el. Ennek ellenére nemet mondtak arra, hogy a városi médiacég 200 milliójából csoportosítsanak át 50 milliót a Városrendészetnek, 40 milliót a helyi járatok bővítésére, 10 milliót pedig a drogstratégia megvalósítására. Nemet mondtak arra, hogy a külföldi utazások helyett 22 millió forinttal költsenek többet épülethomlokzatok felújítására. Nemet mondtak arra, hogy a Várostérségfejlesztő Kft. 87 millió forintjából 20 milliót inkább az illegális hulladékhalmok elszállítására költsenek. Sőt, az is kiderült a városháza pénzügyi igazgatójától, hogy a városházáról állandóan szidott állam a tavalyinál is többet, ezúttal 3,2 milliárd forintot ad az önkormányzati feladatellátásra – sorolta a polgármesterjelölt.

– Ezek ismeretében valaki mondja el nekem, hogyan születhettek ilyen döntések? Csak azért szavazta le a baloldali többség, mert ugyan gyöngyösi emberek érdekét szolgálnák, de mi javasoltuk? Mert valódi indokok nem hangzottak el, csak kioktató gőg, gúnyolódás, másra mutogatás, felelősséghárítás, és persze valótlanságok sora – gyöngyösihez méltatlan hangvételen és elszomorító színvonalon. A baloldali többség a városházi propagandát és a külföldi utazásokat választotta a drog, a szemét elleni küzdelem, a méltatlan épülethomlokzatok és a megcsonkított helyi buszmenetrend fejlesztése helyett. Gyöngyös ennél többet érdemel, Gyöngyösön rendnek kell lennie! – fogalmazott Szókovács Péter.

Ma sok minden kiderült a gyöngyösi városházán, jelentette ki Horváth László a Facebook-oldalán.

– A mai testületi ülésen kiderült, hogy a város költségvetése 14,5 milliárd forint. Nem csekély összeg. Az is kiderült, hogy a városházáról állandóan szidott állam a tavalyinál is többet, 3,2 milliárd forintot ad idén az önkormányzati feladatellátásra. Ez sem csekély összeg. És sajnos az is kiderült, hogy még egy szimbolikus, 1 százalékos gesztusra sem képes a várost vezető baloldali többség: a rend, a tisztaság és a helyi járatok fejlesztése helyett városi propagandára és külföldi utazásokra kell a pénz a városházán. Így szavaztak, lelkük rajta. Az elszomorító részletek kommentben – fogalmazott Horváth László.