Sirokban kedd délután megtelt a Turisztikai Információs Központ emeleti terme olyan érdeklődőkkel, akik a régi rádiókból nyílt kiállításon nosztalgiázhattak. A tárlaton részletes információk olvashatók a rádiózás történetéből, s a számos régi készülék mellett, televíziók, lemezjátszók és más elektronikai régi készülékek tekinthetők meg.

Forrás: Beküldött fotó

Az ötletgazda és a gyűjtemény tulajdonosa Lengyel Gábor, ám a tárlat előtti felhívásra sok felajánlás is érkezett. A kiállításon jelen volt a mindössze 13 éves Tóth Bence is, aki már most páratlan rádiógyűjteményt tudhat magáénak. Aki nosztalgiázni szeretne, Sirokban van a helye. A gyűjtemény díjtalanul látogatható.