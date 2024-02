Légzésfunkciós készüléket adtak át a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet gyermekosztályának. Az 1,6 millió forint értékű eszközt az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület ajánlotta fel, akik már 12 éve segítik az egri kórházat is.

A gyermekosztályon csütörtök reggel gyűltek össze az átadásra. Sós Nagy István, az Országos Egyesület A Mosolyért elnöke elmondta, hogy 12. alkalommal vannak itt, az egri kórház gyermekosztályán. Minden alkalommal, ahogyan most is, a helyi és környékbeli vállalkozások támogatásával nyújtott segítséget az egyesület és ez alkalommal egy légzésfunkciós gépet tudtak átadni a gyermekosztálynak.

Dr. Mátrai Zsolt, a csecsemő, gyermekgyógyászati és neonatológiai osztály vezető főorvosa foglalta össze, hogy miért hasznos ez a gép az osztályon.

– A gyermekkori asztma előfordulási gyakorisága Magyarországon 6-10 százalékra tehető, ami elég magas arány és sajnos a mi megyénkben is növekszik ez a szám. Ennek a készüléknek a segítségével a tüdő működéséről rengeteg információt kaphatunk, a légzésfunkció mellett számtalan más paramétert is mér. Ezzel a szakemberek könnyebben meg tudják állapítani az asztma jelenlétét, hogy milyen asztmáról van szó, hogyan kell kezelni, illetve nyomon tudják követni a kezelés folyamatát is. Gyakorlatilag ez az egyik alapköve az asztma diagnosztizálásának és kezelésének – mesélt a készülék előnyeiről dr. Mátrai Zsolt osztályvezető főorvos.

Kiemelte, hogy a készüléknek egyik fő előnye az, hogy nem kell kalibrálni, hanem bekapcsolás után rögtön használható, az eredményeket pedig gyorsan és könnyen ki lehet róla nyomtatni.

Sós Nagy István, az Országos Egyesület A Mosolyért elnöke elmondta továbbá, hogy országos szinten 72 intézményt segítenek. Ebbe beletartoznak a kórházak gyermek- és csecsemőosztályai, a koraszülött és speciális mentők, az őssejt-terápiás osztály Budapesten, valamint minden olyan egészségügyi intézmény, ami gyermekekkel kapcsolatos. Egyesületük tevékenysége Magyarországon egyedülálló módon, hogy helyi és környékbeli vállalkozókat felkérve és meghívva segítenek.

Ez a projekt lezárult, de dr. Mátrai Zsolt, főorvos és Sós Nagy István egyesület elnök már egyeztetett a következőről, ami egy félautomata defibrillátor készülék beszerzése lesz.