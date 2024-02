Hamarosan megnyitjuk Verpelét központjában lévő lengyel élelmiszerekből álló boltunkat – adta hírül Facebook oldalán a Tátra Market Verpelét, a település legújabb üzlete.

Mint írják, termékeik között megtalálhatóak lesznek különböző dobozos sütemények és édességek, csokoládék, konzervek, többféle hal konzerv is, valamint szószok, befőttek, szörpök, lekvárok, fűszerek, üdítők, joghurtok, sajtok és egyéb tejtermékek, csomagolt hentes áruk, száraz tészták és kávé félék. De nem kizárólag élelmiszert, hanem más háztartási, illetve vegyi árut is lehet majd kapni az üzletben, így például öblítőket, mosóporokat, tisztítószereket is.