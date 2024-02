A Solymos Hagyományőrző Egyesület néhány tagja a Gyöngyössolymos határában található Bábakő környékét lótrágyában turkálva tudta megszabadítani az illegálisan lerakott szeméttől vasárnap délelőtt, tájékoztatta portálunkat az egyesület részéről Asztalos Miklós.

– Az illegálisan ide rakott szemét tulajdonosát azonnal tudtuk, de meg kellett keresni a bűnjeleket. Meg is lett! Senki ne gondolja azt, hogy nekünk ez a hobbink. Mi itt élünk, gyermekeink, unokáink is itt fognak majd élni! De nem mindegy, hogy milyen körülmények között. Bízunk benne, hogy a rendőrség közbenjárásával rövid időn belül el fog tűnni innen is a szemét – közölte Asztalos Miklós.