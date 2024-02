Még dolgoznak az Eszperantó sétány károsodott támfalának helyreállításán, jelenleg a támfal megerősítésén munkálkodik a kivitelező, munkagép is dolgozik a patak partján. A felújítási munka a Fazola Henrik utcai kishíd és a Kossuth utcai közúti híd közötti szakasz középső részén még 2023 novemberében kezdődött. Az egri önkormányzat korábban már beszámolt arról, hogy a felújítás tartalmazza a régi kőtámfal megerősítésén kívül a sétány károsodásának és a virágvályúk helyreállítását, valamint utóbbi vízelvezetésének megoldását is. A Fazola Henrik utcai gyalogos hídtól a kivitelezéssel érintett munkaterület végéig forgalomkorlátozást vezettek be: a kivitelező mobil kordonok elhelyezésével teszi biztonságossá a munkaterület környezetét.

Omlásveszélyes volt a patak melletti támfal

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Az önkormányzat tájékoztatása szerint az Eger-patakot régi terméskő támfalának egy szakasza a sétány mentén lemállott és helyenként kiomlott. Emiatt felette a térkő burkolatos sétányon is horpadás és repedés jelent meg. A virágvályúként funkcionáló mellvéd terméskő burkolata levált a beton szerkezetről, a felületen a régi cementvakolat feltáskásodott, szintén több foltban lehullott. Az önkormányzat most arról tájékoztatta portálunkat, hogy legkésőbb április végéig elkészül a munka.