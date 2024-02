A Tisza élővilágának emléknapján, február elsején szervezett megemlékezést Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Tiszai hajósok terén – írja a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság közösségi oldlaán. A folyót ért cianidszennyezés 24. évfordulója alkalmából tartott eseményen a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság nevében Fejes Lőrinc kiskörei szakaszmérnök idézte fel a havária napjait. Emlékeztetett arra, hogy 2000. január 30-án Romániában átszakadt az ausztrál-román tulajdonú bányászati cég cianidos zagytározójának töltése, és az ott felhalmozott, mintegy százezer köbméter, cianiddal és nehézfémekkel erősen szennyezett, toxikus víz került a Zazar, majd a Lápos folyóba, onnan pedig a Szamosba, a Tisza mellékfolyójába.

A cianidhullám február 1-én érte el Magyarország területét. Fejes Lőrinc ismertette az akkor Kiskörén alkalmazott, máig egyedülálló vízkormányzási beavatkozásokat, amelyek révén a Tisza-tóba még a szennyező csóva érkezése előtt betározott plusz 55 millió köbméternyi, jó minőségű vízzel jelentősen csökkenthették a sejtméreg koncentrációját. A pusztítást azonban nem sikerült teljesen elkerülni, a Tisza középső szakaszán az elkövetkező napokban mintegy 60 tonna haltetemet gyűjtöttek össze. A Kiskörei duzzasztómű rendkívüli üzeme, a Tisza-tavi öblítő csatornák és ártéri fokok lezárása viszont lehetővé tették, hogy a Közép-Tisza vidékén a mérgező anyagot a folyó medrében lehetett levezetni. Ennek köszönhetően a hullámtér, a biológiailag rendkívül sokszínű holtágak és a Tisza-tó medencéinek páratlanul gazdag élővilága gyakorlatilag nem károsodott.

A cianid végül 2000. február közepén elhagyta az országot, a súlyos ökológiai sebek pedig a reméltnél is hamarabb begyógyultak. Ám a Tisza élővilága azóta is fenyegetett. Egyrészt mai is működnek olyan technológiájú üzemek a szőke folyó határainkon kívüli vízgyűjtőjén, amelyek veszélyt hordoznak, másrészt sajnos állandósulni látszik a Tiszán a kommunális hulladékszennyezés – hívta fel a figyelmet a szakaszmérnök. A megemlékezés résztvevői az egyházi áldást követően a Tiszavirág hídról megkoszorúzták a Tiszát.