Befejeződött a Gyöngyös Város Barátainak Köre irodájának felújítása a gyöngyösi Fő téren, tájékoztatta portálunkat dr. Bekecs Andrea, a kör elnöke.

– Baráti körünk a Városi Civil Alap felhívására nyújtott be pályázatot 2021-ben, amellyel a Bethlen Gábor Alapkezelő több mint 7 millió 985 ezer forint támogatását nyertük el. A támogatásból megújíthattuk a Fő téren található kicsi irodánkat, amely találkozási és szervezési helyszín, a baráti kör működésének bázisa. A támogatásból a helyiség új vakolatot, új festést kapott, megújult a régi parketta, konyha és vizesblokk lett kialakítva, és megtörtént a villamoshálózat felújítása is. Többek között konyhabútort, vizesblokk szerelvényeket, hűtőszekrényt is sikerült beszerezni a támogatási összegből. Köszönjük a Városi Civil Alapból nyújtott támogatást – részletezte dr. Bekecs Andrea.