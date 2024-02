– Hagyományteremtő céllal, az együttműködés jegyében egyeztettem a megyei jogú városok polgármestereivel. Bízom benne, hogy az előremutató megbeszéléseket a jövőben is folytatni tudjuk. Köszönöm, hogy eljöttek! – írta közösségi oldalán dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter pénteken. Az egyeztetésen úgy tudjuk, a Top Plusz Programról is szó volt, azonban Eger polgármestere, Mirkóczki Ádám nem volt jelen, helyette dr. Bánhidy Péter jegyző képviselte a várost az ülésen.

A polgármesterek az egyeztetésen, Mirkóczki Ádám nem ül közöttük

Forrás: Navracsics Tibor / Facebook

Mirkóczki Ádám polgármester hiánya a poszt óta több egri portálnak is feltűnt: többen is cikkeztek róla, hogy sem a polgármester, sem két alpolgármestere nem ért rá elmenni a megbeszélésere, helyette a jegyzőt küldték el. A portálok külön kiemelték, hogy a miniszterrel közös találkozón részt vett számos ellenzéki vezetésű város polgármestere is, az egyik képen például Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere mosolyog.

A sajtóhírekre a város előző polgármestere is reagált az egyik portálnak. Ő attól tart, hogy a Modern Városok Program sorsára jutnak egyes fejlesztések: „A fentiekkel kapcsolatban a Megyei Jogú Városok Szövetségében húsz éven át aktívan tevékenykedő Habis László korábbi polgármester az Eger Híreknek kifejtette, hogy hallatlanul fontosnak tartja azt, hogy a szövetség a kormányzat tagjaival kapcsolatot építsen. Ez az esemény Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztrési miniszter bemutatkozó rendezvénye volt, ahol a megyei jogú városok polgármesterei számára ismertette az elképzeléseit” – írta a portál. Cikkük szerint Habis László érthetetlennek tartja, ami történt, mert városvezetőként korábban soha nem hagyott ki egy ilyen alkalmat. „Mindig javaslatot tettem, kérdeztem, tehát aktív szereplője voltam ezeknek az eseményeknek – emelte ki Habis László, aki elárulta azt is, hogy információi szerint már elindult három olyan pilot projekt is, amelyben egy város és annak térsége közös fejlesztési programot dolgoz ki”

Érthetetlen, hogy Mirkóczki Ádám kihagyta az alkalmat Habis László szerint

Habis László kiemelte, hogy elsődleges feladat lett volna a város érdekében azt az álláspontot képviselni, hogy negyedikként Eger is részt vehessen egy ilyen projektben, hiszen a térségi kapcsolatokat erősíti ez:

„Eger jövője nem önmagában való, hanem a kistérséggel, és a vonzáskörzettel való együttműködésben képzelhető el. Egy ilyen lehetőséget vétek kihagyni. Szeretném megkérdezni, hogy ki az az ember, aki ezeket a projekteket a jövőben összefogja? Eger óriási lemaradásban van. A TOP Pluszos (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz) projektek egyike sem indult el, miközben van olyan város, amelyik már a kivitelezés stádiumánál tart. Tehát az a lemaradás, ami Egerben tapasztalható volt a Modern Városok Programban, ugyanez tapasztalható jelenleg a TOP Plusz források esetében is” – utalt a korábban elbukott fejlesztésekre városunk korábbi polgármestere.

