A MÁV Rail Tours tájékoztatása szerint az út reggel Budapest-Nyugati pályaudvaron kezdődik.

– Érdemes kicsit korábban megérkezni a pályaudvarra, hogy legyen idő még indulás előtt megtekinteni Bivalyt, a szuszogó, pöfögő, igazán méltóságteljes 424-es gőzmozdonyt. A vonatra felszállási lehetőséget biztosítunk Rákosrendezőn, Újpalota megállóhelyen, Gödöllőn és Hatvanban is. A vonat fedélzetén hangos utastájékoztató berendezés segítségével ismertetjük a programot. Ez idő alatt kalauzunk megvizsgálja az utazók jegyének érvényességét. Kollégáink igény esetén jó tanácsokkal, információkkal látják el utasainkat. Vonatunk a megállóhelyeken csupán néhány percet tartózkodik, majd folytatja útját a végállomásig, Gyöngyösig. A vonat közlekedésének ideje alatt a nosztalgia büfékocsi végig nyitva áll vendégeink számára, ahol a kávé, sörök, üdítők mellett szendvics vásárlására is lehetőség lesz – részletezi web-, valamint közösségi oldalán a MÁV Rail Tours.

Mint közlik, a fakultatív programokat úgy állították össze, hogy a Gyöngyösre vonattal érkező utasok valamennyin részt tudjanak venni.

– A Budapest felől érkező vonatunktól utasaink először a Szent Bertalan-templom Kincstára látogatásán vehetnek részt, majd a templom Torony kilátójából tekinthetik meg a város látképét. Elővételben a jegyeket megvásárolva elkerülhetik a sorban állást, a csoportot a vasútállomástól hosztesz vezeti a kincstárig. A kiállítást magyar nyelvű idegenvezetés kíséri. A könyv-, textil-, és ötvösgyűjtemény megtekintése után a kilátó lépcsőit megmászva csodálhatják meg a város nevezetességeit szinte madártávlatból. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy mindkét helyen létszámkorlátozás van, így csak korlátozott jelentkezést tudunk elfogadni – hívja fel a figyelmet a MÁV Rail Tours.

A szervezők tájékoztatása szerint ezek után a Fő téren, a bornapok pavilonjai között sétálva, a résztvevők megismerkedhetnek a vidék boraival, borosgazdáival is. A szőlőből készült nedűk kóstolása után néhány perces sétával útba ejthetik a Mátra Múzeum csodálatos kiállításait. A belépőjegyeket önállóan a helyszínen tudják megvásárolni a múzeum pénztárában a megtekinteni kívánt kiállítások függvényében.

– A vasútállomás felé visszaindulva érnek utasaink a Mátravasút gyöngyösi állomásához, ahonnan jó egy órás kirándulásra mehetnek a zakatoló, pöfögő kisvasúti szerelvénnyel. Az üzemeltető Egererdő Zrt. befűti Gyöngyit, a Mátravasút gőzmozdonyát. Így utasaink itt is megtapasztalhatják, milyen ha keskenyebb nyomtávon is pöfékelő mozdony füstje jelzi a vonat útját Gyöngyösről egész Mátrafüredig, majd természetesen vissza. Erre a vonatra is megválthatják jegyüket a honlapunkon előre a "nagy utazással" együtt, így egyrészt elkerülhetik a sorban állást, másrészt, a kisvonat is korlátozott befogadóképességű, így előnyben lesznek az előre megváltott jeggyel rendelkezők. Mátrafüredről úgy érkezik vissza a szerelvény, hogy a Budapestre visszainduló nosztalgiavonatra vissza tudjanak szállni utasaink: a kisvasút gyöngyösi végállomása pár perc sétára található a vasútállomástól – összegzi a MÁV Rail Tours.

A tervezett menetrend szerint a vonat június elsején a Budapest-Nyugati pályaudvarról reggel 7 óra 55 perckor indul. Rákosrendezőn, Újpalota megállóhelyen, majd Gödöllőn áll meg, azután érkezik Hatvanba 9 óra 46 perckor. Innen 10 óra 26-kor indul tovább, és 11 óra 04 perckor érkezik Gyöngyösre. Délután a szerelvény 17 óra 16 perckor indul vissza Budapestre, Hatvanba 18 óra 21 perckor érkezik. A fővárosi végállomásra 21 óra 18 perckor fut be a nosztalgiavonat.

A MÁV Rail Tours felhívja a figyelmet, hogy miközben Gyöngyösön zajlanak a fakultatív programok, a retróvonat tesz egy "kört" Gyöngyös és Vámosgyörk között. Ezen a vonalon 40 évvel ezelőtt még menetrend szerint zakatolt a 424-es gőzmozdony, amikor is a nyári menetrend váltáskor köszöntek el tőle az itt utazók. Június elsején a szerelvény a tervek szerint 13 óra 16 perckor indul Gyöngyösről, és 13 óra 35-kor érkezik Vámosgyörkre. Innen 14 óra 48 perckor indul vissza Gyöngyösre, ahová 15 óra 04 perckor fut be. A menetjegyek erre a járatra is megválthatók már.

A menetjegyek, valamint a fakultatív programok belépőinek árairól a MÁV Rail Tours weboldalán tájékozódhatunk.