Kórházi vagy szociális otthonban történő tartózkodás esetén el lehet tekinteni a kézbesítő vagy postai alkalmazott általi hitelesítéstől, ilyen esetben azonban a meghatalmazásra szükséges az intézmény hivatalos pecsétje. Kórházi tartózkodás esetén azonban két pecsét szükséges, ezek hiányában nem veheti át a meghatalmazott a nyugdíjat vagy egyéb kifizetést. A meghatalmazáson szerepelnie kell a kezelőorvos aláírásának és orvosi pecsétjének és a hivatalos kórházi pecsétnek is. Kérdésként merülhet fel, hogy meddig érvényes a meghatalmazás. A meghatalmazás alsó részén be lehet jelölni, hogy milyen időtartamra kérjük a hitelesítést, ez lehet pontosan meghatározott időszak vagy szólhat határozatlan időre is. Fontos tudni azonban, hogy hiába van a szabály szerint hitelesítve a meghatalmazás, önmagában nem elég, hogy bejelöljük rajta például a határozatlan időt.

Alapesetben ugyanis a meghatalmazás egy alkalommal történő átvételre jogosít. Ha állandó megbízást szeretnénk, akkor a posta kiállít a meghatalmazott nevére egy külön, határozatlan időre szóló “igazolványt”, amellyel a meghatalmazó részére érkezett küldeményeket, stb. át lehet venni.