Palócföldi antológiát szerkesztene a bodonyi származású Béres Magdi, aki A dunakeszi antológiák sikere után döntött úgy, hogy szülőföldje legszebb történeteit is csokorba rendezi. Portálunknak elárulta, az ötletet a Szülőföld Könyvkiadó vezetője is támogatja, s vállalta, hogy a könyvet kiadja.

Heves megye palócfalvaiban élő, vagy a településekhez kötődő írók, költők írásait, valamint képzőművészek alkotásainak fotóit várják a

Palóc vidéki élet szépségei, nehézségei témában március 15-ig. Grafikák, festmények fotók is készülhetnek bármilyen témában.

Nem pályázatról van szó, de a jelentkezés regisztrációhoz kötött.

Első lépés a https://forms.gle/DxobRuCszjne4yyv9 linken az űrlap kitöltése. Ha valakinek nem sikerül, akkor emailben kérhet pdf formátumú űrlapot, amelyet kitöltve, aláírva, befotózva kell visszaküldeni minél előbb.

Másodjára kérik a prózai írásokat vagy költeményeket a [email protected] címre elküldeni 2024. március 15-ig.

Magdi arra kér mindenkit, akit érdekel, vagy csak látja ezt a bejegyzést, és ha tud olyan tollforgató emberről az ismerősei körében, aki akár csak hobbi szinten ír is, hogy juttassa el hozzá ezt az üzenetet, s ha működik a településen valamilyen csoport, ott is ossza meg.

További információ a [email protected] címen kérhető.

A tervek szerint minimum húsz szerző művei és legalább 20-30 illusztráció esetén jelenik meg az antológia. Ha az írás már megjelent bármilyen formában, az nem kizáró ok. Ha régebbi írásokat, verseket küldenek, az is megfelelő. Ha Heves megyéhez közeli, nógrádi településekről is lesz jelentkező, azt is elfogadják.

A kiadvány májusban jelenne meg egy könyvbemutató kíséretében.

kep: illusztráció és videó Magdi Béres Lena fb oldalán