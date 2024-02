Petőfibánya viszonylag fiatal település. A második világháború után épült Lőrinci külterületén Mátravidéki Hőerőmű szénigényének a biztosítására, majd a mélyművelés befejezését követően ipari üzemek működtek a területén. A rendszerváltozás időszakában vált függetlenné, s az 1990-es években – mint annyi más hasonló helység szerte az országban – nehezen talált magára.

Mára azonban a térség egyik leginkább prosperáló településévé vált, köszönhetően az önkormányzat vezetésének, Juhász Péter polgármesterrel és Szluka Norbert alpolgármesterrel az élén. Ma már a környékbeliek is látják és elismerik azokat az erőfeszítéseket, amelyekkel nap mint nap bizonyítják rátermettségüket és lakóhelyük iránti elkötelezettségüket.

Mindezt azért szükséges közölni, mert ismét olyan sikerről számolhatunk be, ami a fentiek ismerete nélkül a kívülállók számára talán nehezen lenne érthető. A bányásztelepülés ugyanis rövid múltjából adódóan kevés emblematikus épülettel rendelkezik. Városias jellegét ugyan megőrizte, az infrastruktúra az átlagosnál jobb, ezeknél fogva a helyiek komfortérzete is több mint kielégítő, ugyanakkor akad még néhány dolog amelyek – Juhász Péter polgármester szavaival – súlyos örökségként nehezednek az önkormányzatra. Ezek felszámolása fokozatosan zajlik, a lakásokhoz tartozó garázsok helyzetét – mint megírtuk – több évtizedes tétlenség után ebben a ciklusban végre sikerült rendezni, most pedig egy másik tehertől is sikerült megszabadulniuk, mégpedig oly módon, hogy minden érintett fél jól járt. Értékesítették ugyanis az egykori fürdő épületét.

Helyi viszonylatban hatalmas, több szintes objektumról van szó, amely a hajdani bányaüzem bejáratánál található. Akik a „hőskorban” jártak a falai közötte, emlékezhetnek, hogy az öltözőkben nem szekrények, hanem kasok – kör alakú tartóalkalmatosságok – szolgáltak a ruhák tárolására, amiket lánccal felhúztak a mennyezetig, majd lakattal rögzítették. Az előtérben büfé működött, ami nemcsak a bányászokat és az üzemekben dolgozókat, hanem a közeli tanműhely ipari tanulóit is kiszolgálta.

– Harminc évvel ezelőtt az épületet privatizálták, a bányától egy vállalkozáshoz került – idézte fel a mostani eladás előzményeit Juhász Péter. – Aztán két évtizede megszűnt benne minden tevékenység, az állaga folyamatosan romlott, mígnem meghirdették, s 2016-ban az önkormányzat licittel, 11 és fél millió forintért megvásárolta. Ötleteket kértünk a politikai és gazdasági szereplőktől, valamint a lakosságtól is, hogy miként képzelik el a hasznosítást. Ennek ellenére sokáig nem tudtunk mit kezdeni vele; érdeklődők ugyan szép számmal akadtak, de indoklásuk szerint forráshiány és a felmerülő költségek miatt nem vásárolták meg. Végül egy országos ingatlanirodával hivatalos becslést végeztettünk, s a beárazott értékre még rátettünk 15 százalékot, majd nyílt pályázaton meghirdettük. Feltételként szabtuk, hogy semmi olyasfélére nem használható, ami zavarja a lakókörnyezetet, ideértve azt is, hogy tömegszállás sem alakítható ki benne.

Az elmúlt év végén jelentkezett egy környékbeli vállalkozó, aki a 74 millió forintért megvásárolta az épületet.

Az önkormányzat – túl azon, hogy annak idején 11 és fél milliót adott ki a fürdőért, s azóta mintegy négymillió forintot beszedett bérleti díjként – több szempontból sem járt rosszul. Egyrészt ismét lett „gazdája” a létesítménynek, aminek az állaga így nem romlik tovább, újabb munkahelyekkel gyarapodnak, valamint az adóbevételük is számottevően emelkedhet.

– A befektető tervei szerint az objektum hátsó traktusában élelmiszer- és háztartási vegyiáru raktár működik majd. A munkát „E” tűzvédelmi besorolás mellett, egy műszakban, zárt ajtók mögött, elektromos targoncákkal végzik, így zajhatás és környezetszennyezés sem veszélyezteti a lakosságot. Emellett az utcafronti, egykori irodai részben 12-16 társasházi öröklakást szeretne kialakítani. Az épület jellege megmarad – folytatta az ismertetést a polgármester, aki hangot adott abbeli reményének is, hogy a fiatalok élnek a lehetőséggel, s településükön találnak otthonra.

– A fürdőépület felújítása elkezdődött, a tervek szerint két-három év múlva látványos szakaszához érkezik a beruházás. Nyugodtan kijelenthető, hogy történelmi lépés ez községünk életében, örüljünk együtt! – zárta szavait Juhász Péter.