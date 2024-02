Szombat délután igazi bennfentesnek érezhették magukat azok a gyerekek, akik szüleikkel ellátogattak a Harlekin Bábszínházba. A farsangon ugyanis Pom Pom meséinek díszletét is bejárhatták, a kulisszajárás során a Harlekin művészei és Szűcs Réka igazgató kalauzolták a kicsiket.

– Minden hónapban készülünk egy különkiadással, a Pom Pom meséihez most egy farsangi mulatságot csatoltunk, ennek keretében a kulisszajáráson a gyerekek közelebbről is megnézhették a szereplőket és a karaktereket. Lehetett velük fotózkodni, és az előadás különleges díszletének mozgatását is megnézhették. Készültünk maszkabáb játszóházzal is – részletezte Szűcs Réka. Elmondta, következő programjuk a húsvéthoz közel A kockásfülű nyúlhoz és a különleges ősbemutatójukhoz kapcsolódik.