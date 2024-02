– A robotika bemutatón más iskolák, szervezetek is részt vettek: Egerbe jött az ARM Hungary, részt vett az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, a Neumann János Gimnázium, az Heves Vármegyei SZC Bornemissza Gergely Technikum, a TISZK Digitális Közösségi Alkotóműhely, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola és Gimnázium, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, a Vak Bottyán János Katolikus Gimnázium, az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium is. Az iskolában jártak a Robert Bosch Automotive Steering Kft. képviselői is, a maklári gyár ugyanis már többször támogatta az intézményt.

VR- élmények

Forrás: Huszár Márk/heves Megyei Hírlap

Az ARM Hungary a diákok figyelmét felhívta arra, hogy nagyon fontosak a jó szakemberek a cégeknek. Az igazgató portálunknak elmondta, hogy a robotika témájában lesz egy ülés is, ahol a szakemberek tapasztalatot cserélhetnek.