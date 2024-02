A betegség tünetei

A főképp gyermekeket érintő betegség tünetei néhány napos lappangási idő után jelentkeznek, a fejfájás, hidegrázás, émelygés, hasi fájdalom, hányás mellett magas láz, fájdalmas nyelés, torokfájdalom is előfordulhat, míg a gyulladt mandulákon gennyes tüszők is megjelenhetnek. Szintén árulkodó lehet a nyelv is, amelyen fehér lepedék jelenik meg, az ízlelőbimbók pedig vörösen kiemelkednek. A nyaki nyirokcsomók pedig duzzadtak, fájdalmasak lesznek. A skarlát kórokozói a streptococcus baktériumok, amelyek bőrirritá­ciót, kiütést okozó anyagot termelnek: az apró kiütések elsősorban a hajlatokban jelentkeznek. A fertőzés a légutak váladékával, cseppfertőzéssel és közvetlen érintkezéssel, szájon át is terjed, de a kórokozók a bőr sérülésein keresztül is behatolhatnak a szervezetbe. Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy mivel a kór erősen fertőzőképes, ezért a beteget a kezelés során legalább öt napig érdemes elkülöníteni. Gyakran pedig olyanok is továbbadják a fertőzést, akik csak hordozói a kórokozóknak. A skarlátot antibakteriá­lis szerekkel, penicillinnel, antibiotikumokkal kezelik, amelyek néhány nap alatt enyhítik a betegséget, de a szövődmények elkerülése érdekében tíz napig folytatni kell a kezelést.