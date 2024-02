A Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége „Összefogás a fogyatékos emberekkel” címmel rendezett konferenciát Egerben szerdán. A rendezvény célja a társadalmi szemléletformálás, az érzékenyítés, továbbá a halmozottan sérültek és családtagjaik társadalmi befogadásának növelése.

"Összefogás a fogyatékos emberekkel” című konferencián beszédet mondott: Bíró Miklós

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

A program első részében érintett szülők osztották meg történetüket, tapasztalataikat, Domán Zoltán, az egyesület elnöke szerint ebben rejlett az esemény újszerűsége. Mint mondta, korábban hívtak meg szakembereket is előadónak, de szerintük az ilyen szülők tudják bemutatni, valójában mit jelent halmozottan sérült gyerekeket nevelni. Beszélhettek mindennapjaikról, hogyan élik meg fizikailag és lelkileg a nevelést, ami másoknak is segítséget jelenthet.

Az eseményen nyolc szülő osztotta meg történetét a többiekkel, köztük volt Bíró Miklós is, aki családjával fogyatékkal élő gyereket nevel, korábban segítettek nekik, amikor leégett a házuk, most pedig maga az édesapa is elveszítette látását. Volt nagy lányát egyedül nevelő anya, kislányát egyedül nevelő apa is. A nyolc előadó közül öten vesztették már el párjukat, de csak egyikük válással. Domán Zoltán szerint a halmozottan fogyatékos gyerekek sokszor egy szülős családban nőnek föl, nagyrészt az anyák maradnak egyedül gyerekükkel.

- A szülők nehezen élik meg a helyzetet, ha sérült gyermekük születik, s mindent megtesznek azért, hogy meggyógyítsák. A belenyugvás után szembesülnek a nehézségekkel, bár az anyagi helyzetük azóta, hogy az ápolási díjat mostanra elfogadható szintre emelték, már könnyebb – mondta Domán Zoltán.

Az elnök hozzátette, az előadók között voltak ketten, akik már elveszítették gyereküket, ők arról is meséltek, hogyan élték meg ezt. Volt, aki a gyermekével együtt tartott előadást, a fiatalember ugyanis, bár kommunikálni nagyon nehezen tud, édesapja érti, mit szeretne. A fiú youtuber, népdalokat gyűjt és vág össze úgy, hogy a számítógépet szemmozgással irányítja. Egy bemutatót is tartottak a konferencián.

Domán Zoltán kiemelte, a sérült gyerekeket nevelő szülők gyakran maradnak magukra és jellemző az is, hogy 20-30 évig otthon maradva ők is leépülnek. Ezért fontos, hogy ameddig csak tudnak, dolgozzanak a gyereknevelés mellett, ilyen jó példát osztott meg egy tanár is, aki részmunkaidőben tanít beteg kislányáról való gondoskodása mellett. A sérült gyerekek nevelése bárkit érinthet, társadalmi, anyagi helyzettől függetlenül. Sokszor nem tudják, mihez kezdjenek, a legtöbb segítséget pedig sorstársaiktól kaphatják. Nem könnyű élethelyzet, de lehet vele mit kezdeni. Az elnök hozzátette, a szülőknek, főleg az egyedülállóknak nagy terhet jelent a folyamatos gondoskodás, a házi segítségnyújtás nap közben jelenthet némi támogatást, míg máskor a rokonokra számíthatnak, de a tapasztalatok szerint egyre kevesebb alkalommal. Az intézményi ellátás csak az utolsó megoldás, a legtöbb szülő csak akkor tenné meg ezt a lépést, amikor ő már nem tud gondoskodni gyermekéről, ez azonban nehézségekbe ütközik, mert várólisták vannak, nincsenek üres helyek. A most nyílt egri lakásotthon kapcsán elmondta, ők is elgondolkodtak hasonló létesítésén, de rövidnek találták a pályázati határidőt.

Domán Zoltán beszámolója szerint minden nehézség ellenére nem negatív, hanem pozitív volt az esemény hangulata. Az első részben voltak könnyek, de a délutáni, léleksimogató program már sok vidámságot hozott. Fellépett a Pöttyös Tánccsoport, majd Bukovics János palóc népmesemondó tanulságos meséi oldották föl a feszültséget és töltötte föl a lelkeket.

Domán Zoltán elárulta, további hasonló konferenciákat terveznek Miskolcon, Nyíregyházán és Budapesten, valamint esetleg Gyöngyösön is. A helyi értékeket, nehézségeket szeretnék ezen bemutatni, szeretnék, hogy ezen élethelyzet ismertsége, elfogadottsága nőjön és akik még nem találták meg a megfelelő segítséget, tájékozódhassanak.