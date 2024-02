Egyedülálló társas nap néven szervezett nyílt játék délutánt a Bródy Sándor Könyvtár szerdán. Egész nap féláras beiratkozásra, diafilm kölcsönzésre és rulettezésre volt lehetőség. Délután öt órától a Mit Játsszunk? blog kötetbemutatóját hallgathatták az érdeklődők, ezt követően pedig végtelen mennyiségben társasjátékozhattak.

A Bródy Sándor Könyvtár egy új szolgáltatást vezetett be, hiszen február 14-től a könyvtár minden részlegében elindult a diafilm kölcsönzés. Szerdától a diafilm különleges varázsát az otthonukba is elvihetik azok, akik rendelkeznek érvényes olvasói jeggyel. Az érdeklődők alkalmanként négy darab diafilmet tudnak kikölcsönözni összesen négy hétre. Ez az időtartam nem hosszabbítható, viszont van lehetőség előjegyzést kérni kölcsönzés alatt lévő filmekre.

A vetítés azonban nem maradt el a társas délutánon sem. Öt órától diameséket és diafilmeket nézhettek a résztvevők a MeseMűhelyben.

Társasjáték minden mennyiségben

Azokat sem érte csalódás, akik a társasjátékok miatt érkeztek, hiszen egész délután volt lehetőség társasjáték-készítésre, kipróbálásra és még előadást is hallhattak a jelenlévők a társasokról.

A program szervezője, Szécsényi Orsolya könyvtáros elmondta, hogy az esemény egyik alapötlete az, hogy két évvel ezelőtt kezdődött el a társasjáték kölcsönzési lehetőség a könyvtárban.

– Ezt a szolgáltatást akkor pont Rékával és Zolival nyitottuk meg egy társasnap kíséretében. Tavaly megjelent egy kötetük, Mit Játsszunk? címmel, mi pedig úgy gondoltuk, hogy hol máshol lenne ezt megfelelőbb bemutatni, ha nem a Bródy könyvtárban. Illetve, ha már eljöttek hozzánk, megkértük őket, hogy közös társasjáték játszatást is szervezzünk. A társasjáték kölcsönzés lehetősége óta már több mint ötszáz játék között tudnak válogatni a játékosok, mi pedig nagyon sok programot szervezünk ezek köré, nem csak itt, de kültéren is, például a Dobó téren – mesélt a program hátteréről és a társasjátékok szerepéről a könyvtárban Szécsényi Orsolya.

Végül, de nem utolsó sorban pedig a Mit Játsszunk? blog alapítói, Győri-Nádai Réka kreatív szakember és Győri Zoli előadó, társasjáték tervező tartottak könyvbemutatót és előadást. A Mit játsszunk?: inspiráció és tudás a modern társasjátékok birodalmából című könyvbemutatása során meséltek életükről, munkájukról és persze a társasjátékokról. Olyan témákat is érintettek, mint a megfelelő társasjáték választás, a játéktípusok és ismérveik és az élet játékosítható területei.

– A társasjáték szerintem egyrészről kapcsolódást jelent a belső, gyermeki énünkhöz, másrészről pedig egy kikapcsoló, mégis fókuszáló és fejlesztő hobbi. Általuk az emberek sokkal könnyebben tudnak kapcsolódni egymáshoz, a szeretteikhez, de akár ismeretlenekhez is, szerintem a játék összekapcsol minket és hidakat épít köztünk. A férjemmel azért hoztuk létre 2017-ben a Youtube csatornánkat, hogy meg tudjuk mutatni az embereknek az általunk nagyon kedvelt játékokat és segítséget tudjunk nekik nyújtani ebben a játékvilágban. Az elmúlt években rengeteget foglalkoztunk játék-lélektannal, valamint a játékok felépítésével és típusával is. A könyvet azért írtuk meg, hogy mindezt a tudást átadhassuk szórakoztató, mégis edukatív módon – összegezte a könyv létrejöttének történetét a társszerző, Győri-Nádai Réka.

A könyv másik társszerzője, Győri Zoltán Gábor, társasjáték tervező eddig már 16 társasjátékot tervezett. Elmondta, hogy mindig is szeretett játszani, főként másokkal együtt játszani. Feleségével is sokkal jobban szeretnek analóg módon, egy játékasztal körül kapcsolódni egymáshoz és másokhoz is.

A könyvtárosok, Tőzsér Istvánné, Bálintné Fadgyas Eszter, Püski Viki és Jakab Ádám felvették a játékmesterek szerepét és belevágtak a társasjáték betanításba. Lehetett választani a Rókanyomon, a Fedőnevek, a Carcassone, a Robbanó cicák, az Alhambra, az Azul és a Dog Lover játékok között. A játszani akaró vendégek a társasokat aggodalom nélkül próbálhatták ki, hiszen a jelenlévő játékmesterek folyamatosan mentorálták a játékpartikat. A szabályokat így gyorsan és egyszerűen megtanulhatták a játékosok, anélkül, hogy az a játék rovására ment volna.

Azonban az egész napos Valentin-napi program sem maradt el, ugyanis igazi vakrandira hívták az olvasókat a könyvtárba. A merész, kihívást kedvelő olvasók egész nap csomagolásba rejtett könyvek közül választhattak, így vakon találhatták meg akár életük kedvenc könyvét. Az, hogy mit rejtett a csomagolás csak azután tudták meg az olvasók, hogy hazavitték a könyvet. A romantika, a kaland, a nyomozás és az akció azonban biztosan nem maradt el a választhatók közül.