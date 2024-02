A Valentin-napról osztotta meg gondolatait a gyöngyösi háziorvos és természetgyógyász, dr. Mangó Gabriella a Facebook oldalán. Mint írja, Szent Bálint a szerelmesek, a lelki betegek és az epilepsziával élők védőszentje. Ha jobban belegondolunk mindegyik egy másfajta lelki vagy tudatállapotot jelent.

A doktornő elmondja, hogy sajnálja azt, hogy Valentin-nappá lett nyilvánítva február tizennegyedike, hiszen ezzel a Bálintoktól elvettük a névnapjukat, pont úgy, ahogy a Mariannoktól a november elsejével vagy a Fruzsináktól a január elsejével.

Dr. Mangó Gabriella is arra számított, hogy ma a legtöbb közösségi média oldal, kirakat és üzlet is tele lesz rózsaszín szívecskékkel és virágokkal. Így fogalmaz: Tudjátok, ugyan sokszor a föld felett járok, mert úgy szeretek, de szeretem visszahúzni is magamat és benneteket is a földre, hiszen a realitástól jó elszakadni, de azért jó visszatérni is hozzá.

A doktornő szerint ez az élet. Bízunk, remélünk, optimistán nézzük a dolgainkat, de nem árt a valóságot is fejben tartani és visszatérni földi dolgainkhoz.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)