A gyöngyösi önkormányzat részt kíván venni a hamarosan induló újabb közfoglalkoztatási programban is. Erről a februári ülésén döntött a képviselő-testület. A grémium felhatalmazta Hiesz György polgármestert, hogy a Heves Vármegyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya által tervezetten 2024. márciusában induló hosszú távú közfoglalkoztatási programban legfeljebb 12 fővel való részvételre a kérelmet nyújtsa be. Annak jóváhagyása esetén pedig Gyöngyös önkormányzata nevében a polgármester a hatósági szerződést kösse meg. A képviselők arról is döntöttek, hogy a közfoglalkoztatási program önrészét, bruttó 3 millió 200 ezer forintot az idei költségvetési rendelet céltartalékában szereplő közfoglalkoztatási tartalék terhére biztosítja az önkormányzat.

A döntés előtt Juhász Katalin városfejlesztési és városüzemeltetési igazgató a részletekről szólva arról tájékoztatta a képviselőket, hogy az újabb közfoglalkoztatási program március elsejétől ez év augusztus 31-ig tart.

– Az új programban a munkabér és a járulékok támogatása 70 százalékos lesz. A dologi kiadás, illetve a munkabér előleg igénylésére nem biztos, hogy lesz lehetőségünk. Arról sem rendelkezünk még pontos információval, hogy a jelenleg is futó közfoglalkoztatási programban foglalkoztatott 10 fős létszám 2 személlyel való esetleges bővítésére lesz-e lehetőségünk, illetve, hogy a most 6 órás munkaidőben foglalkoztatottakat 8 órás munkaidőben tudjuk-e foglalkoztatni. Amennyiben lehetőséget kapunk 12 fő felvételére, valamint a 8 órás foglalkoztatásra, úgy az új programot az alábbi munkakörben és megosztásban szeretnénk indítani: egy munkavezető, 9 takarító és kisegítő, egy nyilvános illemhelykezelő és egy építőipari segédmunkás – valamennyien 8 órás foglalkoztatásban. Amennyiben az önkormányzat vállalja a foglalkoztatást, azzal együtt biztosítania kell a munkabér és a járulékok kifizetéséhez szükséges önrészt. A 2024. januári közfoglalkoztatási bérekkel és a szociális hozzájárulási adóval számolva a teljes program költsége tervezetten 10 millió 530 ezer forint, ebből 3 millió 200 ezer forint a tervezett önerő igény – részletezte Juhász Katalin.