Ma négy éve, hogy elkezdtük a munkát. Célunk kezdetben az InterCity (IC) vonatok hatvani megállításai voltak. Három év után révbe is ért a projekt. Jelenleg az egykori egyetlen helyett óránként már három vonatot használhatunk a 80/80a vonalon – írják „születésnapi” bejegyzésükben, megjegyezve azt is, hogy a vonatszám megháromszorozódásával az utasok is háromszor annyian lettek, mint korábban.