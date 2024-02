Várkonyi György az új tagokhoz is szólt. Szavaiból kiderült, a fertálymesterség hagyományát a közösségi lét megéléséért hívták életre.

– Feladatotok lesz a teremtésvédelem, hogy unokáinknak is a méhek porozhassák be a növényeket, s hogy a fecskék fészkei az utódaink eresze alatt is megjelenhessenek, vagyis, hogy ez a csodálatosan megszerkesztett világ még sokáig jól működjön . Ezt csak közösen tudjuk biztosítani, és Eger kiváló példa lehet országosan, ha adottságait jól használjuk. Legyetek hát következetesek a hitben, kitartók a szeretetben és segítőkészek a mindennapokban – mondta a főkapitány az elválasztott fertálymestereknek.

Eger Polgármestere, Mirkóczki Ádám előtt esküt tettek az elválasztottak. A polgármester ünnepi beszédében kitért rá, hogy aki közéleti szerepet vállal, annak egy picit minden nap meg kell halnia, fel kell adnia valamit az egyéni ambícióiból, s áldozatokat kell hoznia. A közösségi szolgálat mégis arról szól, hogy van egy nemesebb, egy magasztosabb cél, ez pedig maga a közösség.

– Gratulálok mindazoknak, akik érzik magukban azt az erőt, alázatot és tenni akarást, hogy készek és hajlandók egy közösségért tenni. Amikor körülöttünk fegyveres konfliktusok dúlnak, s kihívásokkal állunk szemben, ebben az időben védeni az értékeket nem könnyű feladat. Jó látni, hogy mindig vannak olyanok, akik dacolnak a kihívásokkal, s fontosnak tartják, hogy demonstrálják, jelen esetben Eger előtt, hogy mi az igazán lényeges, s mi az, amiért érdemes küzdeni – jegyezte meg a polgármester.

Az elválasztottak nevében dr. Váczy Kálmán Zoltán szólt a jelenlévőkhöz szombaton. Kiemelte, bízik benne, hogy olyan tagokkal bővült a nemes testület, akik olyan eredményekkel tudják szolgálni a történelmi hagyományokat, a kulturális értékek megőrzését, amelyek méltók lesznek erre az évre.

– Mindannyian különleges megtiszteltetésnek érezzük ezeket a pillanatokat, s érezzük az ezzel járó felelősséget is. Nem csak a városnak és a testületnek tartozunk felelősséggel, hanem azoknak is, akik előttünk generációkon keresztül viselték a százráncú köpenyt. Ígérjük, hogy büszkék lehetnek ránk, és köszönjünk a belénk fektetett bizalmat – húzta alá dr. Váczy Kálmán Zoltán.

Az elválasztott fertálymesterek névsora: dr. Váczy Kálmán Zoltán, Kvaszinger Jenő, Burkus Benedek, Máté Csaba, Bocsa Péter, Bíró Attila, dr. Kóró András, dr. Ringert Csaba, Angyalosi Imre, Mlinkó Dániel, Kodlok Levente, dr. Barta Viktor Tamás, Hrabóczky Zsolt, Szigetvári Zsolt, Nagy Tamás és Dobre-Kecsmár Csaba.