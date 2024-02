– Bemutatkozásában azt is mondta, hogy szakemberként vezetné a várost. Milyen szakértelemre gondol, mit és hol tanult, amit polgármesterként tudna hasznosítani?

– Vállalatszervezést, közgazdaságtant tanultam. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen és jogelődeinél több felsőfokú agrár- és gazdasági végzettséget szereztem. Legutóbb tavaly fejeztem be egy képzést. De még egyszer hangsúlyozom, hogy a tanulmányok, az egyetemeken szerzett tudás mellett az a negyed százados gyakorlati tapasztalat is fontos, amit közigazgatási, területi államigazgatási, gazdasági, jogi, szervezetfejlesztési és informatikai területen megszereztem. Ezt a tudást és tapasztalatot szeretném Eger hasznára fordítani.

– Szintén külön hangsúlyozta erős kötődését Egerhez. Családi örökség ez a város iránti szeretet?

– Egerben születtem, azóta is itt élek, csak az egyetemi tanulmányaim alatt hagytam el a várost. Még amikor az Agrárkamara országos központjában dolgoztam, akkor is inkább hazajártam, csak hogy itthon aludhassak, itt tölthessem a munkán kívüli időmet. Születésemkor ott laktunk, ahol aztán a Neumann gimnázium épült, akkor költöztük el, amikor a főutat bővítették. Belvárosi gyerek lettem, a Katona téren laktunk 26 évig. Később visszatértem ehhez a gyökeremhez, hiszen a Lenkey után a Neumannban tanultam. Egyébként édesapám erdőmérnök volt, az egri és a felsőtárkányi erdészet vezetőjeként is dolgozott, édesanyám pedig matematika és informatika szakos tanárnő, a Pásztorvölgyiben tanított, ahová most a gyermekeink is járnak. A feleségemmel és a két kamasz gyermekünkkel jelenleg Felnémeten lakunk. Miattuk költözünk ki, úgy éreztük, hogy a belváros helyett zöldebb környezetet szeretnénk a gyermekneveléshez. Azt szeretném, ha ők is kötődnének a városhoz, ahogy azt is, hogy majd az unokáim is itt szülessenek. Vagyis igen, Eger jövője a családom miatt is fontos, de még sok száz család miatt, akik szintén egy hagyományait ápoló, de modern, dinamikus, fejlődő városban szeretnének élni.

Az egri szervezet szavazta meg Vágner Ákos jelöltségét

Fotó: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

– A munka is mindig ide kötötte?

– Ahogy mondtam, két évig a kamara országos szervezetében végeztem vezetői feladatokat, de előtte közel 20 évig a Heves Megyei Agrárkamaránál dolgoztam, éveken át irányítottam a kamara gazdasági önkormányzati operatív munkáját. Innen van a gazdasági, jogi, szervezetfejlesztési és informatikai tapasztalat, illetve az államigazgatás és közigazgatás működéséről. Saját tanácsadó cégemben a közbeszerzések, építési beruházások hatékony lebonyolításában ez a tapasztalat rengeteget segített. Nagyon jó volt látni, hogy a mi munkánknak is köszönhetően egy-egy cég mekkora fejlődésem ment keresztül, milyen sikeressé tudott válni. Ez a közösségépítés, ami számomra nagyon vonzó az önkormányzatiságban is.

– Már polgármesterjelöltként Eger fejlődésének stagnálásáról beszélt. Alakul már a saját programja? Sok problémát lát?

– A szakmai alapokon nyugvó, teljesíthető és reális program kidolgozása jelenleg zajlik. Minden területen szeretnék szakértőkkel konzultálni és természetesen minél több egri polgárt megkérdezni különböző fórumokon, hogy ők hogyan látják, nekik mi a fontos. Úgy tapasztalom, nagyon aktívak az itt élők, lesz miről beszélni. Ahogy elkészülünk, azonnal a közvélemény elé tárom a programomat.