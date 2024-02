Aligha van állat, aki ennél profibb tevékenységet végez a magyar ugaron. A vakondról beszélek most, aki vagy akik a tél enyhébb napjain szó szerint felásták a kertemet. Áldásos tevékenységüknek köszönhetően szinte méterenként emelkednek a vakondtúrások, amerre nézek. Nem véletlen ez. Évek óta nem használok semmilyen vegyszert, műtrágyát a kertben, ezért minden bizonnyal örömmel kuckóznak be mindenféle kártevőnek hívott bogarak és egyéb lények a talajba is.

A vakond alapos munkát végez. Módszeresen fúrja-túrja magát a földben lévő táplálék után kutatva. Hogy néha levegőhöz jusson a nagy keresgélésben, a felszínre is kimerészkedik. Így keletkeznek a vakondtúrások, amelyeket hosszú évekig próbáltunk száműzni a kertből. Ismerek kertbarátokat, akik vakondriasztókat szereltek fel, több ezer forintért rendeltek ilyesmire való alkalmatosságot. A magam részéről nagyon hálás vagyok ezeknek a kisállatoknak. Nincs az a rotációs kapa, az a drága talajfertőtlenítő szer, ami földalatti barátainknál megbízhatóbb és hathatósabb munkát végezne.

A napokban gondoltam egyet, és minden vakondtúrásba korai, fagyálló borsót vetettem. Finom, morzsalékos, s garantáltan tiszta a talaj. Van, aki bolondnak néz, mert hát a kert tagadhatatlanul hepehupás látványt mutat. Nincsenek egyenes sorok, se kapa, se műtrágya, se más eszköz. Bizakodom. Mesélek bővebben, ha elérkezik a szüret ideje.