A napokban sokat enyhült az időjárás, a melegebb levegő azonban időnként erős széllel érkezett. Több alkalommal a HungaroMet erős szél veszélye miatt riasztásokat adott ki Heves vármegyére is. A szél tovább élénkülhet, péntekre viharos széllökéseket jósolnak Eger környékére is.

Az erős szél veszélyeiről Nagy Csaba tűzoltó századossal, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazagatóság szóvivőjével beszélgetünk, s arról is szót ejtünk, hogy a vármegyei katasztrófavédelem mit tanácsol a szeles időjárás okozta károk elkerülésére, s hány esethez riasztották őket ezzel kapcsolatban az elmúlt évben.

Amikor nagy erejű szél fúj, jellemzően fák dőlnek ingatlanokra, utakra és vezetékekre, illetve előfordul, hogy az erős szél a házak tetőszerkezetében is károkat okoz. A kidől fák gyakran akadályozzák a gyalogos- és járműforgalmat, az akadályok megszüntetését sok esetben a tűzoltók végzik. Az erős szél egy tűzesetnél az oltási munkálatokat is veszélyeztetheti, egy szabadtéri tűznél pedig nagyban nehezíti a tűz oltását.

Nagy Csaba elmondta, mit tegyünk, ha hirtelen viharos szélben találjuk magunkat, miközben a szabad ég alatt tartózkodunk. Szavaiból kiderül, fontos, hogy haladjunk távol a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek, üvegszilánkok ne okozzanak sérülést. A szabadban végzett tűzveszélyes tevékenységet azonnal abba kell hagyni, a tüzet el kell oltani, legyen szó gazégetésről a kertben vagy akár bográcsozásról.

Ilyen esetben, ha lehetőségünk van rá, keressünk védett, stabil helyet, például épületet vagy aluljárót.

2023-ban vármegyénk tűzoltói 167-szer avatkoztak be viharkár miatt, ezeknél jellemzően fákat távolítottak el, tetőszerkezetekkel volt dolguk. A viharos szél kísérőjelensége lehet a nagy mennyiségű csapadék is, ezzel kapcsolatban 112 esetben vízkárokat hárítottak el tavaly.

Podcast adásunkból azt is megtudtatod, épületen belül mit kell tennünk, ha viharosra fordul a szél, és azt is, hogy a tűzoltók milyen gyakorlatokat szerveznek a viharkárok felszámolására, s további jó tanácsokkal is gazdagodhatsz.

Hallgasd meg teljes adásunkat:

