– Rudolf Steiner, a módszer atyja szerint a gyermekekhez kell igazítani az oktatást, és nem a gyerekeket betörni egy előre kidolgozott módszertan keretei közé. Csalóka korban élünk, amikor legtöbbünk előtt sok-sok elvárás tornyosul a családunkban, a munkahelyünkön és a legtöbb élethelyzetben is, mik szerint legyünk sikeresek, rugalmasak, lendületesek, kreatívak, hatékonyak, ismerjük fel és azonnal reagáljunk a problémás helyzetekre. Vagyis alapvetően szükséges, hogy reális önképpel, önismerettel, egészséges önbizalommal rendelkezzünk mi is és a gyermekek is – ismertette az iskola oktatási módszereinek legfontosabb pontjait és elérni kívánt eredményeit az intézményvezető.

Hozzátette, azt senki sem tudja, hogy milyen tudású emberekre lesz szüksége a világnak a jövőben, de az biztos, hogy a gondolkodásra való képességet fel kell ébresztenünk és ápolnunk kell a gyermekben ahhoz, hogy felnőttként egészségesek legyenek testben, lélekben és szellemben egyaránt. Ehhez szükség van arra, hogy a gyermek szükségleteiből induljunk ki akkor is, amikor iskolai nevelésről beszélünk. A Waldorf-módszer követői szerint az elveszített gyermekkor nem ad boldog felnőtt létet.

– A magyarországi waldorf mozgalom 1990 óta szakadatlanul bővül, egyre többen választják gyermekeiknek ezt az emberközeli pedagógiai módszert. Jelenleg 45 Waldorf-iskola működik hazánkban, többen közülük gimnáziumi osztályokkal is rendelkeznek már. Az iskolákban tanító osztálytanítók az állami iskolákban elfogadott tanári diploma mellett speciális Waldorf tanári képesítéssel is rendelkeznek – vázolta fel a az intézményvezető a Waldorf-iskolák jelenlegi helyzetét hazánkban.

Végül Zelenszki Andrea elárulta, hogy a 10 éves jubileum kapcsán idén több ünnepi alkalomra is szeretettel várják az iskola jelenlegi családi közösségét, a régi családokat és az iskola iránt érdeklődőket egyaránt.