Heves vármegyében valósulhat meg a legújabb zenélő út a nool.hu cikke szerint. A 21-es főút zenélő szakasza egy ideje már tervben van, de eddig Nógrád vármegyéről volt szó: Mint arról korábban beszámoltunk, Kelet-Nógrádba tervezték hazánk legújabb zenélő útját, amely az Ismerős Arcok Nélküled című dalát "játszotta" volna. A kezdeményezésről korábban mi is beszámoltunk.

Hevesben épülhet meg a 21-es főút zenélő szakasza (Illusztráció)

Forrás: Youtube/Kovács Péter

Most Becsó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője erősítette meg a nool.hu érdeklődésére, hogy mégsem ott lesz az út, ugyanis bármilyen szakaszt vizsgáltak meg a szakemberek, nem tudták kizárni, hogy egyes háztartásoknak zavaró legyen. Emiatt bármennyire is szerették volna megvalósítani, nem akarták felvállalni, hogy zavarja a lakosokat. Ugyanakkor Becsó Zsolt azt mondta, továbbra is napirenden van a beruházás, várhatóan Heves vármegyében, a 21-es számú főúton valósul majd meg. Az országgyűlési képviselő arról is beszélt, az biztos, hogy a zenélő útnál olyan táblát helyeznek majd ki, amely felhívja a figyelmet Nógrád vármegyére és az értékeire is.