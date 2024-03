Az idén 70 éves diafilm előtt tiszteleg a Könyvtári Hírmondó (KH), a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár online kiadványának ármáDiája a legújabb epizódban.

– Sok érdekes információ elhangzik a videóban, DiaGramok nem lesznek benne, a legfontosabb, hogy a könyvtárban is lehetséges a diafilm kölcsönzés! Kuckózzatok be otthon, és vetítsétek le kedvenc meséiteket, természetesen csak a KH megtekintése után. Ja, Dr. Book is mesélni fog – ajánlotta portálunknak az új videót Jakab Zsolt könyvtáros, aki kollégájával, Szabó Dénessel és Berzsényi Gergellyel készíti a népszerű online kiadványt.