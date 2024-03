A fennállásának 70. születésnapját idén ünneplő gyöngyösi Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola – vagy ahogyan Gyöngyösön mindenki ismeri: a Keri – eltelt hét évtizedéről nyílt kiállítás szerdán a Mátra Művelődési Központban. Kárpáti István, Gyöngyös alpolgármestere köszöntötte a népes vendégsereget.

A Keri jubileumi kiállításának megnyitója Gyöngyösön

Forrás: Czímer Tamás / Heves Megyei Hírlap

– Amikor a kezünkbe akadt egy pár évvel ezelőtti fotó rólunk, akkor meglepődünk, mennyit változtunk az eltelt idő alatt. Viszont ha egy 10-20 éves csoportképünket nézzük, sokszor magunkat is keresgélni kell a sok arc között. Állandó változásban vagyunk, csak ezt nem mindig vesszük észre. Az élet minden területén ez történik. Ezért is célszerű időnként megállni, mint ma, a Keri 70. évfordulóján, hogy visszatekintsünk a múltba, s aztán mehessünk tovább, előre. A múltba visszatekintve nagyon sokat változott a Keri. A múltban új szakok, új képzések jöttek, új felsőoktatási partner, új fenntartó lépett be az intézmény életébe. Azt gondolom, a legnagyobb változás az, hogy a Keri előtt kinyílt a világ a testvérvárosi, a nemzetközi, az uniós kapcsolatoknak köszönhetően. A diákok ma olyan lehetőségekkel rendelkeznek, amelyekről a korábbi generációk nem is álmodhattak. Persze, ezekkel a lehetőségekkel a Kerinek kell élni, akik meg is teszik ezt. Ugyanakkor éreztem állandóságot is: a rendezvényeiken járva mindig láttam a tanárok, a diákok szemében a lelkesedést, az elhivatottságot – emelte ki Kárpáti István.

A tárlatot Daskalopoulos-Kuzbelt Hilda Violetta, a Keri igazgatója nyitotta meg. Beszédét egy Wass Albert idézettel kezdte: Azt gondolom, hogy hidat építsünk a múlt és a jövendő között. És hogy ennek a hídnak a pillérei beépítsenek mindent, amit a múltból a jövőbe átvinni érdemes.

– Mindannyiunk dolga ez a hídépítés. De meddig ível visszafelé ez a gondolati építmény, amelynek egyik hídfője a múlt egyik állomása. Addig, amíg elménk, saját tapasztalatunk talaján visszaemlékezhetünk? Vagy addig, amit mások elbeszéléseiből megélünk általunk ténylegesen meg nem élt élményeket? Vagy addig, amíg a dokumentumok szolgáltatnak tényszerű vagy annak vélt bizonyítékokat? Mindez attól függ, mit tartunk fontosnak az eltűnt időkből. Minek van számunkra még most is üzenete. Mi érint meg, mi gazdagít, tesz bölcsebbé. És attól is függ, kiben és miben hiszünk. De a hídnak van egy másik lába is: az itt és most. Hídépítés közben álljunk meg egy-egy pillérnél, mely segít a tisztánlátásban, utat mutat, további erőt és hitet ad. Most egy 70 éve lerakott hídfőig tekintünk vissza a mából, jelen kiállítás a múltból a jelenbe kíséri a látogatót. Igyekeztünk egy szívbéli hidat építeni. Ez a kiállítás nem csupán az iskola története, de a magyar változások történelmének 70 évnyi szelete az iskolaköpenytől a digitális oktatásig – fogalmazott Daskalopoulos-Kuzbelt Hilda Violetta.

A megnyitót a Keri jelenlegi és egykori diákjainak műsora tette még színesebbé. Thaisz Miklós, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány kuratóriumi elnöke pohárköszöntője után kötetlen beszélgetés közben ismerkedtek a Keri egykori és jelenlegi tanárai és diákjai a kiállítással. A fotókból és dokumentumok és tárgyi emlékekből álló tárlat április 12-ig tekinthető meg.