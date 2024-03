Húsvét vasárnapra ás hétfőre gazdag és vidám programajánlattal készül a kisnánai vár. Március 31-én és április elsején egyaránt 10-től 15 óráig várják elsősorban a családokat, de minden érdeklődőt. Mindkét napon körtánc tanulásra lesz lehetőség 10 óra 30 perctől 12 óra 30-ig. Naponta 11 óra 30-tól 13 óra 30-ig izgalmas csokitojás keresésben próbálhatják ki a leleményességüket a gyermekek. Vasárnap és hétfőn is tárlatvezetéssel tekinthető meg a vár, egyaránt 11 óra 45, illetve 13 óra 45 perces kezdési időkkel. A Nánai Sólymos Vitézek is várják a vállalkozó kedvűeket, akik a középkori vitézkedésben próbálhatják ki magukat. A látogatók magukra ölthetik a régmúlt korok öltözeteit is, amelyekben fotózkodva nyilván emlékezetes képek kerülhetnek a családi albumokba. Az ügyes kezűeket kézműves sarok is várja.