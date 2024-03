– Hazánkban már 149 kadétiskola van, több mint 9500 diákkal – közölte. – Jó úton halad, fejlődik a Wigner. Különösen figyelek az iskolára. Csodálatos dolog a gyermek fejlődése, szülőként állok itt én is. A tanárok a szellemiséget is átadják, melyet a diákság példaként vehet. Az öreg katonák szíve is ellágyul az ifjúságot látva. S tudnunk kell, amilyet nevelünk, olyat szakítunk idős korunkra, hiszen ekképp vezetik majd a fiatalok az országot. Öröm elkötelezett fiatalokkal foglalkozni, beszélgetni. Kevés diák mondta, hogy ne sportolna. Ez maradjon is így, hiszen nagy baj van, ha valaki nagyon okos, de nem tud egy kalapácsot felemelni, de hiába erős, ha a fejében fűrészpor van. Legyetek jó hazafiak! A hazafiság nem elcsépelt dolog. Azért vagyunk több mint 1000 éve a Kárpát-medencében, mert mindig voltak jó hazafiak. Felejtsétek az énközpontúságot, közösségben gondolkodjatok! – hangsúlyozta.

Az eseményen tiszteletbeli kadétokat is avattak. Az igazgató megköszönve a támogatást az intézmény tiszteletbeli kadétjának nevezte dr. Drót László dandártábornokot, a Magyar Honvédség Területvédelmi Erők Parancsnokságának parancsnokát, dr. Juhász Atilla Simon vármegyei közgyűlési elnököt és Simon Gábor őrnagyot, a Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai Főosztálya Humántámogató osztályának főtisztjét.