Az agrárvállalkozások, családi gazdaságok működéséhez nélkülözhetetlenek az Európai Unió és a magyar kormány támogatásai és pályázati forrásai. A uniós Közös Agrárpolitika szabályai azonban gyakran változnak és a különféle adminisztrációs feladatok is komoly kihívást jelentenek sok esetben, az egri Alfa Agrárszaktanácsadó Iroda ezekről tartott előadást kedden, az egri és környékbeli gazdáknak. Bár a tavalyi évben az induláshoz képest számos egyszerűsítés történt, amely javította a szabályok alkalmazhatóságát, ugyanakkor az adminisztrációs terhek, az ellenőrzések növekvő száma sokszor még a felkészült gazdákat is komoly kihívás elé állítja. Nem véletlen, hogy egyre többen keresnek szaktanácsadót, aki felkészült és átlátja a folyamatokat.

Vágner Ákos az előző év tapasztalatait osztotta meg és az idei kihívásokról is beszélt

Forrás: Huszár Márk/ Heves Megyei Hírlap

Vágner Ákos, az Alfa tanácsadóiroda ügyvezetője – a Fidesz egri polgármesterjelöltje – hangsúlyozta, a benyújtott kifizetési kérelmek ellenőrzési darabszáma megsokszorozódott tavaly, ez pedig nekik és a gazdáknak is többlet feladatokat jelentett.

– Ráadásul 2023-ban új fogalmakat és támogatási jogcímeket vezetett be az Agrárminisztérium az eddigiek mellé, valamint a most áprilisban induló, új támogatási időszakra is változott több szabályzat is. Mindez tovább bonyolítja a helyzetet, de a szaktanácsadó cég legfontosabb feladata, hogy az újonnan bevezetett és a meglévő támogatásokat összehangolja minden gazdálkodóknál, hogy a lehető legtöbb támogatáshoz juthassanak – tette hozzá.