Sirokban ezernyi programmal ünnepeltek a helyiek március 15-e alkalmából. Ezek közül is kiemelkedett a szombat délelőtt megrendezett kiállításmegnyitó a Turisztikai és Idegenforgalmi Központban, ahol a helyben élő és alkotó Borics Józsefet méltatták tisztelői. Az erre az alkalomra megnyílt tárlatra rengetegen voltak kíváncsiak.

Borics Józsefet, jeles művésztanárukat köszöntötték a sirokiak és tisztelői

A megjelenteket Tuza Gábor polgármester köszöntötte, majd Gál Zoltán, a település alpolgármestere méltatta a művész életútját munkásságát.

„…dolgozni csak pontosan szépen, ahogy csillag megy az égen, úgy érdemes.” - idézte József Attila gondolatait a művésztanár 80. születésnapja alkalmából rendezett kiállításon. Elmondta, Józsi bácsi, olyan örökséget kapott szüleitől és olyan tehetséggel ajándékozta meg az élet, hogy másképp nem is tudna dolgozni. Minden munkája érték, még egy darab fecnire vagy szalvétára készült rajz is művészi munka. Alkotásai nem a méreteikkel, nem a harsogó színvilágukkal, nem is a formabontó képvilágukkal lettek elfogadottak.

Úgy fogalmazott: “Azért szeretjük a munkáidat, mert azok színvilága, formavilága letisztult és hiteles. Nem kell azon gondolkodni, hogy mit látunk, vagy mit akarunk látni, mert a valóságot ábrázolod a maga egyszerűségével. Olyan egyszerűen, mint amilyen te magad is vagy. Sokat dolgoztál azon, hogy tökélyre fejleszd művészi hitvallásod. Bármilyen technikával is dolgozol, legyen az olajfestmény, ceruzarajz, olajpasztell, linómetszet, rézkarc vagy egyszerűnek tűnő tollrajz, mind páratlan a maga nemében. Az alkotásaid szépek, gyönyörűek, igényesek, látványosak, letisztultak, amikről árad a békesség, a nyugalom, a szeretetet.„

– Magasra tetted a mércét önmagaddal szemben, azért, hogy a belső motivációd, a belső indíttatásod még jobban kiteljesedjen munkáidban. Az alkotásaidról nemcsak a színek és a formák köszönnek vissza, hanem az erős mondanivaló is. Például a barlanglakás előtt álló, a rozoga fakerítésen könyöklő öreg mama tekintete visszarepít bennünket a siroki emberek szegényes életébe. Az emberközpontúság is nagyon sok munkádban szerepel. Nem jelent gondot a portrék hiteles ábrázolása vagy akár a történelmi figurák megjelenítése sem. Családcentrikus ember vagy. Szinte minden családtag meg lett örökítve valamilyen formában –folytatta gondolatait a szónok.

– A természet szeretete is kitűnik az alkotásokból. "Látom magam előtt a Német-völgyi rétet, érezni az erdő ölelését, és az ősz csodálatos színei magával ragadnak. De nem lehet elmenni az Ilona- völgyi vízesés látványa mellett sem. A hatalmas kövekről pattogó vízcseppeket szinte érzem az arcomon. Kedvenc kutyád tekintete mindent elárul, hisz mindig is szeretted a kutyákat. Térdig gázolni a pipacs mezőn milyen jó dolog. Vagy csak úgy lehemperedni egy fülledt nyári napon a napraforgó tábla mellé és hallgatni a szorgos méhek zsongását. A Tiszán pedig csónakban üldögélve, jéghideg sört kortyolgatni." - fogalmazott.

Borics Józsefet gyerekkora Tarnaszentmáriához köti

A nyolcvan éves alkotó életének fontosabb állomásait is megemlítette Gál Zoltán. Felidézte, hogy a gyerekkora Tarnaszentmáriához is kötődik. Iskolái nagy részét Egerben végezte. A tanári pályája 36 évét Sirokban töltötte. Sok közéleti munkából is kivette részét: volt szavazatszámláló bizottsági tag, alapítója és szerkesztője A Mi Falunk siroki újságnak, lelkes színjátszó rendező, évtizedekig aktív tagja voltál a Siroki Vártársaságnak, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületi tagja és alapítója a rajztanárok siroki alkotótáborának, dolgozott úttörővezetőként, szolgált a Magyar Honvédelmi Szövetség tagjaként és tartalékos katonaként. Mindemellett helytörténész, falukutató.

Sokat adakozott. Felajánlásainak nyoma van a Kőkúti kápolnában, a siroki Polgármesteri Hivatal nagytermében, a siroki Országh Kristóf Általános Iskolában, a könyvtárban, a művelődési házban és még számos helyen.

"Igen értékes múlt van mögötted. Példaértékű a felnövekvő nemzedék számára. Értéket teremtettél, értéket hagysz hátra. Több alkalommal is elismerték munkásságodat: számos elismerés mellett, Sirok Község Díszpolgára Címet és Heves Vármegye Príma-díját is kiérdemelted. Kívánom, kívánjuk, hogy még sok örömöd legyen a művészetekben, örömöd a családod körében. Egészséget és minden jót kívánunk! Isten éltessen Józsi bácsi! Boldog születésnapot!" - zárta mondandóját Gál Zoltán.

A méltatást követően Lakatos István, a település volt polgármestere köszöntötte meleg szavakkal régi barátját.

Ezt követően Tuza Gábor nyitotta meg a kiállítást, amelyre rengetegen voltak kíváncsiak. Régi kollégák, művésztársak, egykori diákok, siroki lakosok, de "ismeretlen" érdeklődők is részt vettek az eseményen. Az ünneplők örömmel nézték meg az épületben korábban helyet kapott Kislégi Nagy László egykori plébános emlékszobáját, Borics Pál szobrait és a tetőtérben megrendezett retró rádiókiállítást is.

Az ÉRV Zrt. e napon az egészséges ivóvíz megőrzésével kapcsolatos programot is szervezett, amelyen a gyerekek teszteket töltöttek ki, színeztek, ajándékokat készíthettek és kaptak.

Az eső miatt a tervezett kirándulás elmaradt az új tanösvényen elmaradt, azt egy későbbi időpontban tartják meg.