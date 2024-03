Szerda délelőtt a kerékpározás szerelmesei igazán jól érezhették magukat a Domoszlói III. András Általános Iskola udvarán. A diákok és az érdeklődők a Kometa - Bringasport nyílt napján bringás találkozón vehettek részt utánpótlás korú országúti versenykerékpárosokkal. A domoszlói önkormányzat együttműködésével megvalósult rendezvénnyel kapcsolatban Paulenka Richárd polgármester arról beszélt portálunknak, hogy hasonló esemény még nem volt a községben.

Utánpótlás válogatott bringások a domoszlói iskola udvarán Forrás: Czímer Tamás

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– A szervezésben sokat segített a Domoszlón élő Sidló Dániel, aki tavaly a magyar válogatott tagja volt a Tour de Hongrie versenye során. Az önkormányzatunk támogatja a felkészülését a versenyekre, és most alkalom is adódott az esemény megrendezésére. Nagyon bízunk abban, hogy az iskolások között lesznek olyanok, akik a nyílt nap révén kedvet kapnak a versenyszerű kerékpározáshoz. Mi szeretnénk hagyományt teremteni a bringás találkozóból, de más tervünk is van. Szeretnénk a helyi sportegyesületben megszervezni a kerékpáros szakosztályt is, amelynek munkájába nemcsak domoszlóiakat, de a környező településeken élő fiatalokat is bevonnánk. Remélem, ez a nyílt nap is nagy lökést ad a megvalósítás útján – fogalmazott Paulenka Richárd.