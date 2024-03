Második alkalommal rendeztek hagyományőrző kolbásztöltő versenyt Nagyvisnyón. Az iskolaudvaron nagy sátorban és több kis sátor alatt töltötték a kolbászt a megadott alapanyagból, ízlés szerint fűszerezve a csapatok. Több helyi család és baráti társaság mellett a tágabb környékről is érkeztek csapatok, elsősorban, hogy jól érezzék magukat, másodsorban pedig azért, hogy a zsűri is megítélje, milyen kolbászt tudnak tölteni. Persze nem csak a húst töltötték a bélbe, hanem a pálinkát a pohárba, majd szintén a bélbe, pálinkából egyébként több fajta volt, mint amennyi csapat részt vett a rendezvényen. Több csapat több fajta kolbászt is készített, a Gömöri Betöltők például csemegét és csípőset, a ChiliYard pedig négyfajta chiliset, fokozatosan erősödőt, volt, amelyiket csak a profiknak ajánlották. Nem csak a kolbászok versengtek, hanem süteményversenyt is meghirdettek a szervezők, de nyugodtan lehetett volna akár díszítőversenyt is kiírni, hiszen a csapatok többsége csendéletekkel készült, volt, ahol nem csak a kerítés, hanem a házikó is kolbászból készült.

Csemegétől az extrém csípősig, minden volt Nagyvisnyón

Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

A jó hangulatról az Erdei Banda gondoskodott nap közben, ha elfáradtak, DJ vette át a zeneszolgáltatást, de a bandával többen is énekeltek együtt. Délelőtt a gyerekek a fafaragást, játékkészítést próbálhatták ki Tóth Lóránttal, míg a délutánt a NoMore Theory koncertje zárta.