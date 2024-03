Kihirdették a XXXV. Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny Heves vármegyei fordulójának győzteseit. Az ünnepélyes díjátadót pénteken délután rendezték meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum dísztermében. A legeredményesebb csapatok és a 2-12. évfolyamos, egyéni verseny résztvevői, valamint a felkészítő tanárok és az országos döntőbe jutott tanulók vehették át elismeréseiket, díjaikat. 104 díjat osztottak ki.

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Hollóné Bódi Katalin, a Komplex Alapprogram Országos Pedagógusképző és -továbbképző Központ igazgatója nyitotta meg a díjátadót. Köszöntőbeszédében elárulta, hogy az első fordulón összesen 49 ezer 422 diák oldotta meg a feladatokat. Ezen résztvevők közül 10 ezer 424 diák volt határon túli, a magyar diákok közül pedig 53 iskola 1042 tanulója volt Heves vármegyei.

– A mai nap, illetve a mostani időszak több matematikai szempontból is különleges. Először is, március nyolcadika a nemzetközi nőnap, ez az egyik legszebb dátum, de aztán nemsokára itt van március 14-e is, ami a PI nap és egyben, 2020-tól a matematika világnapja. Ezentúl viszont Albert Einstein születésének és Stephen Hawking halálának napját is ez a dátum jelzi. Rengeteg matematikai tényező vesz minket körbe, de a mai nap főpontja nem más, minthogy 104 tanuló veheti át díját az eredményes szerepléséért. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy egyéni kategóriában, a 104 diák közül 10 kisiskolás diák vesz majd részt az országos döntőben, áprilisban – hangzottak el Hollóné Bódi Katalin gondolatai a megnyitóbeszédében.

A Heves vármegyei forduló díjazottjai

A tanulókat 2-12. évfolyamos bontásban díjazták, valamint a csapatokat is külön eredményezték.

A második évfolyamos diákok között 53 helyezettből első helyen Jancsó Károly Benedek végzett, az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola tanulója.

63 harmadik évfolyamos induló közül Szabó Kinga, a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola diákja szerezte meg az első helyet.

A negyedik osztályos, 59 tanulóból a győztes Szilágyi Barnabás lett, aki az Egri Lenkey János Általános Iskola diákja.

A felső tagozatos ötödik évfolyamosoknál Hajdú Benedek, az Eszterházy Károly Gyakorlóiskolájának diákja végzett első helyen, összesen 54 versenyző közül.

37 hatodik évfolyamos közül szintén az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola tanulója került ki győztesként, aki Tajti Márton volt.

Majkó Iván, a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium tanulója nyerte meg a hetedik évfolyamos diákok közül a Heves vármegyei fordulót, ezzel 36 másik diákot győzött le.

Szintén az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola diákja végzett első helyen a nyolcadikosok között. Katona Korinna 34 másik tanulónál teljesített jobban.

A gimnáziumi és szakközép iskola diákokat külön rangsorolták, így gimnáziumi, kilencedik évfolyamos indulók között, 12 versenyzőből a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium tanulója, Mészáros Olivér végzett első helyen. Szakközépiskolai kilencedikes diákok között pedig, a gyöngyösi Vak Bottyán Katolikus Technikum tanulója, Berecz Balázs bizonyult a legjobbnak.

A tizedik évfolyamos gimnazisták 18 versenyzőjéből szintén a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium tanulója végzett első helyen, Ecsédi Tamás. A szakközépiskolás tizedik évfolyamos győztes pedig szintén a Vak Bottyán Katolikus Technikum tanulója lett, Kiss Zalán Ákos.

A 11 osztályos gimnazistáknál Ragó Marcell, az egri Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium diákja lett az első helyezett, 19 versenyzőből. A szakközépiskolás tizenegyedikesek közül pedig az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium Gimnázium és Kollégium tanulója, Kettős Kristóf volt a legjobb.

Végül, de nem utolsó sorban, a végzős gimnazisták közül Fiser Boldizsár Zoltán, az egri Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium diákja került ki győztesként, míg a szakközépiskolás végzősöknél Hendrik Simon Péter, a Vak Bottyán Katolikus Technikum tanulója végzett az első helyen.

A Heves vármegyei forduló csapatversenyét pedig az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola tanulói, Jancsó Károly Benedek, Novák András és Novák Sára nyerték meg.

A díjátadón elhangzott, hogy egy ilyen nagyméretű verseny megszervezése rengeteg munkával jár, ezért köszönet és elismerés jár azon iskoláknak is, akik helyet biztosítottak a verseny Heves vármegyei fordulóinak, így az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskolának, a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumnak, a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskolának, a Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikumának is.

A díjátadó ceremónián, a díjak átadásában közreműködött Lénártné Földes Katalin, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Barkóczi utcai általános iskolájának igazgatóhelyettes, Kozmáné Derda Edit, a Hatvani Tankerületi Központ tankerületi igazgatója, Oláhné Dr. Téglási Ilona, az EKKE Matematika Tanszékének egyetemi docense, dr. Mogyorósiné Herczeg Éva, a EKKE Barkóczy utcai épületvezetője és általános igazgatója. Továbbá jelen volt és segédkezett dr. habil. Révész László, a Pedagógusképző Központ főigazgatója és Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ tankerületi igazgatója is.